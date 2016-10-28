Гергиев и оркестр Мариинского театра запишут музыку к новому фильму Учителя

Дирижер Валерий Гергиев вместе с расширенным составом Симфонического оркестра Мариинского театра запишут саундтрек для нового фильма режиссера Алексея Учителя, сообщает ТАСС.

Музыка будет записываться для художественного байопика «Матильда» о знаменитой русской балерине Матильде Кшесинской. Запись состоится 6 ноября в Концертном зале Государственного академического Мариинского театра. Гергиев также выступает музыкальным продюсером кинофильма.

Автором музыки к фильму стал известный американский композитор, двукратный номинант на премию «Оскар» Марко Белтрами («Война миров Z», «Повелитель бури», «Седьмой сын»). Всего будет записано около 70 минут музыки, которая войдет в картину.

Фильм Учителя расскажет о взаимоотношениях молодого российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В фильме снимались Михалина Ольшанска, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте.

Премьера картины запланирована на 30 марта 2017 года. Осенью 2017 Первый канал покажет телевизионную версию «Матильды».