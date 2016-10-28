Хирург отказался извиняться перед Райкиным с подачи Кремля

Много шуму наделало заявление Константина Райкина о введении цензуры в России

Константин Райкин

Напомним, что около недели назад на форуме Союза театральных деятелей России актер и режиссер заявил, что власть должна создавать условия для творчества, а не вмешиваться в искусство. По мнению актера, российское общество получило реальную угрозу возвращения к порядкам сталинских времен и цензуре. «С нами разговаривают наши начальники непосредственные таким лексиконом сталинским, такими сталинскими установками, что просто ушам своим не веришь! — сказал он. - Естественно, если государство дает деньги на ту или иную постановку, государство вправе обозначить ту или иную тему, государство заказывает произведения искусства на ту или иную тему». Также актер добавил, что во времена регулярных нападок на искусство творческим людям необходимо сплотиться.

Константин Райкин

Высказывание Райкин произвело эффект разорвавшейся бомбы. Одни спешили согласиться с ним, другие замечали, что цензура им необходима, третьи замечали, что необходимо видеть разницу между цензурой и госзаказом. Довольно взвешенно высказался лидер байкерского движения Александр «Хирург» Залдостанов. «Дьявол всегда соблазняет свободой! - передает Life.ru слова мотоциклиста. - А под видом свободы эти Райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты. Бездействовать мы не будем, и я сделаю все, чтобы защитить нас от американской демократии. Несмотря на все репрессии, которые они распространяют по всему миру!»

Далее в перепалку внезапно ввязался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Главный вопрос во всей этой дискуссии — огромный талант Райкина, к которому мы относимся с безграничным уважением, и я считаю, что просто бес попутал этого мотоциклиста, который его оскорбил. Я надеюсь, что он извинится», - заявил Песков.

Константин Райкин

Узнав об этом, Залдостанов заметил, что не намерен извиняться: «Я хочу попросить Пескова внимательно прочитать то, что я сказал, и не требовать от меня невозможного. Он прекрасно знает, кто такой "этот мотоциклист". Я прошу, чтобы от меня не требовали невозможного. Здесь единственное, меня резануло, что фамилию Райкина написали с маленькой буквы, я бы этого делать не стал, это журналисты. Конечно же, я говорил в целом, мне могут не нравиться последние произведения, которые он ставит. Я обращался в целом ко всем, не только к нему, ко всему этому крестоповалу».

Хирург добавил, что он намерен стоять на своем, но и перегибать палку не хочет. «Я не хочу разжигать ситуацию и усугублять, - признался он. - У меня есть свои принципы, от которых я не откажусь. Я могу слушать людей, могу услышать аргументы, но в принципиальных вещах я не буду идти на компромиссы. Государство для меня — это высшая ценность».

Фото с сайта kino-teatr.ru