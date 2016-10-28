Вика Цыганова: «Если будут разрушаться семьи, разрушится и Россия»

О работе с итальянским дирижером, композитором Фио Дзанотти певица рассказала в интервью KM.RU

Восемнадцатого ноября певица выступит в столичном Залец Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Она исполнит лучшие и самые известные композиции из своего репертуара, а также представит новый материал. Выступление посетит Фио Дзанотти – итальянский композитор, главный дирижер фестиваля Сан-Ремо с 1990 года и саундпродюсер Адриано Челентано. Фио посетит город на Неве в рамках работы над совместным проектом с Викой Цыгановой. Обо всем этом, а также о многом другом артистка рассказала нашему корреспонденту.

Вика Цыганова

KM.RU: Как состоялось ваше знакомство с итальянским композитором и саундпродюсером Фио Дзанотти. И в какую сторону вы с ним решили двигаться?

- Начнем по порядку. Уже пять лет я сотрудничаю с итальянским саундпродюсером Вадимом Голицыным. В Италии он провел более двадцати лет. Работал с большим количеством групп, получил массу премий – итальянских и мировых. С Вадимом мы делали проект «Сударыня Масленица», он помогал в работе над ним. Случилось так, что с Вадимом мы много путешествовали и работали вместе. Однажды у него мы услышали альбом Челентано «Политика». Принялись анализировать, кто это мог сделать — сам ли Челентано или кто-то для него пишет. И Вадим Голицын сказал, что всю музыку для нынешних альбомов Челентано делает маэстро Фио Дзанотти. Мы решили найти этого гуру, поехали в Болонью, отослали ему материал «Сударыни Масленицы» (потому что это наш самый большой проект за последние пять лет, зрелищный и яркий), чтобы было видно, что я человек русский (смеется). Маэстро очень понравилась эта постановка – она действительно звучала убедительно, ведь там есть и славянские, и балканские напевы. Фио послушал и сказал, что нужно делать этнический альбом, но, модерновый по звучанию. Не обрядовую этнику в чистом виде, а все-таки «одетую» в итальянскую обертку. Фио Дзанотти отвел нас к своему юристу, чтобы мы заключили контракт. На этой присутствовали только мой муж Вадим и Вадим Голицын. Вышли они несколько озабоченными, потому что по ценам это оказалось не очень доступно. Но я не расстроилась, поскольку ехала в Италию не просто так, а по благословению старца. (Батюшку Илия (Ноздрина) я встретила в Крыму, рассказала ему, что еду к знаменитому итальянцу. Он меня благословил трижды, назвал Викторией и отправил в Италию). В общем, беседуя с юристом, мы поняли, что, скорее всего, не сможем поднять этот проект, потому что у нас нет ни спонсоров, ни грантов. Оставалось только заработать на него самим. И тут я решила рассказать маэстро про батюшку. Мой муж Вадим отнесся к этой идее скептически, засомневавшись, что Фио Дзанотти вообще из этого что-то поймет. А маэстро уловил наш русскоязычный диалог с Вадимом и вдруг говорит Вадиму Голицыну: «О ком это они сейчас говорили? У меня зашевелились волосы и по телу прошли какие-то электрические разряды!». Мы перевели этот текст, сказали маэстро про батюшку. Дзанотти вдруг преобразился и говорит: «Я всё понял — это новая религия, и теперь я всё буду делать для России! И я хочу увидеть этого старца».

KM.RU: Потрясающе, у меня нет слов...

- Слов нет ни у кого. И мы начали работать, отобрали несколько песен. Сейчас у нас их уже в работе пять, но процесс продолжается полным ходом. Работаем очень долго, медленно и кропотливо. Фио не собирается делать стандартные пять дорожек, у него их 400 — симфоническая музыка и т. п. Все эти аранжировки выглядят, как в 3D.

KM.RU: Во что в итоге это должно вылиться? Будет ли альбом для западной аудитории, для нашей? Будет ли концертная программа?

- Я ж говорю — это будет «новая религия» (смеется). Маэстро ставит перед собой такие большие задачи. Фио собирается заниматься международным проектом, он считает, что у меня редкий голос. У него куча проектов, но он их отодвигает ради работы со мной. Он говорит, что занимается именно музыкой для сердца, для тех избранных людей, которые это могут услышать и понять.

KM.RU: Фио Дзанотти присутствовал и будет присутствовать на ваших концертах. Пока в качестве зрителя?

- Нет-нет! Он приезжает, дает репетиции и мастер-классы моим музыкантам. Потому что что-то пишут итальянцы, а что-то моя группа, убеждают маэстро, что они — виртуозы (смеется). Слава Богу, у них это получается. Для песни «Лето красное» маэстро написал потрясающее соло на аккордеоне и сказал моему баянисту: «Ну, ты, может быть, за месяц это выучишь!». А наш Андрюша, пока шла настройка инструментов на студии, удалился и через 15 минут сыграл маэстро это соло. Этот симбиоз итальянской и русской культуры приносит свои плоды.

KM.RU: То есть русское и итальянское начала не вступают в конфликт в этом материале?

- Конечно, нет! Мы можем вспомнить русские храмы, которые строили архитекторы из Болоньи. Так что тут много спаек у наших народов (улыбается).

Вика Цыганова

KM.RU: А каким образом удалось уговорить Фио поехать в Донецк?

- А вот это, понимаешь, его неравнодушие! Он очень глубоко относится к России, и считает, что все эти политические «танцы» вокруг нее — это всё придумано. Он захотел увидеть всё своими глазами и поехал — решительно и отважно. При этом он общается с высочайшими политиками, но поскольку он живой и творческий человек, то не верит многим вещам и хочет убедиться во всем сам. Действительно, он стоял в нескольких метрах от разрушенного донецкого аэропорта, от разрушенного храма Иверской Божьей матери. Фио совершенно отважно приехал, дал там пресс-конференцию, выступил на концерте, который был посвящен 23 февраля. Он волшебный человек, человек мира.

KM.RU: И как у него впечатления от увиденного в Донецке?

- Впечатлившись, он написал песню «Россия». Считаю, что со времен Талькова лучше песен не было. Тем более, после Донецка у Фио это было глубоко прочувствовано, и он сделал адекватную аранжировку. Вначале маэстро думал, что у него не получится, но потом он побывал в Крыму на концерте в честь Крещения Руси, на котором плакал. Там он меня услышал не в студийном, а в живом варианте, был среди публики и это, конечно, тоже стало для него сакральным действом.

KM.RU: А каковы ваши впечатления от посещения Донецка?

- Мы летели через Ростов. Было очень много эмоций и потрясений, связанных с Одессой, с разрушением Дома Профсоюзов. Для того, чтобы что-то понять, совсем необязательно там долго находиться. Скоро будет три года с момента, как это всё началось. Конечно, мы видели и раненых, и ополченцев, и брошенных детей. Сложно всё передать в двух словах. Мы были и в Донецке, и в Луганске, откуда только что вернулись. Были люди из Одессы, которые жили у меня дома, и из Луганска, когда шли там бомбежки. Знакомство с Сашей и Любой из Донецка, которые только поженились, как ему оторвало там руки, и она теперь за ним ухаживает. Какие могут быть тут эмоции? Конечно, я всё это пропускаю через себя, а потом рождаются песни. Хотелось бы жить без таких вот тяжелейших потрясений, но человек предполагает, а Бог располагает.

Вика Цыганова

KM.RU: Знаю, что все эти драматические события повлияли на альбом «Это Родина моя». В каких песнях и как это проявилось? К сожалению, об этом мало пишут...

- Да, у нас свой путь, но нам есть на кого ориентироваться. Спаситель тоже говорил, что «много званых, но мало избранных», и «всегда вы будете гонимы за имя Мое». Так что этот путь совершенно определенный — мне же не 20 лет, чтобы я терялась на перепутье между добром и злом. Есть определенные истинные ценности, ты уже к ним прикоснулся. У меня же еще до посещения Украины столько было поездок в Чечню! Девять командировок. Я ездила в Крым, когда он был еще украинским. Все это делается по велению души, а не ради денег. Мы Родину любим за то, что она у нас есть, и она одна. У нас нет зарубежного гражданства, мы не живем в Майами. Это наша Родина, и нам деваться некуда.

KM.RU: Если сравнить Крым украинский и Крым российский, что можно сказать?

- Когда Крым вернулся, это прошло такой волной по России! Я это вижу по песне «Это Крым», которая была написана десять лет назад. Тогда я ее исполняла только в Севастополе, и она стала таким неофициальным гимном этого города. Воссоединения с Россией народ ждал, и всё это воплотилось. Когда там прошел референдум, и Крым вернулся, конечно, эта песня стала достоянием всей России. Могу сказать, что пела ее в Санкт-Петербурге сразу после референдума — и весь трехтысячный зал встал! В общем, ее везде принимают очень и очень тепло, с искренним порывом и воодушевлением. Если говорить о Крыме, конечно, за 23 года там ничего не построили, ничего не создали. Конечно, теперь там очень много надо трудиться. Сейчас такой период перестройки, который, конечно, непростой. Многие думают, что прошел референдум — и всё теперь на блюдечке с голубой каемочкой принесет Россия. Ничего подобного, надо трудиться, трудиться и еще раз трудиться! Я знаю, что южные народы как-то живут легче: сдал жилье — и работать не надо. Ни хлеб сеять, ни картошку копать. А на самом деле там надо и пахать, и сеять, и работать, чтобы действительно Крым стал жемчужиной, той землей, куда бы люди со всего мира хотели приехать. А для этого надо трудиться не только жителям средней полосы России, Сибири и Дальнего Востока, но именно самим крымчанам.

KM.RU: Спасибо вам за песню «Триединство»! Посреди всеобщей истерии такие объединяющие факторы важны. Не сомневаюсь, что российские и белорусские слушатели среагировали на эту песню позитивно. Но известна ли вам реакция украинцев?

- Да вы можете сами посмотреть отзывы в интернете! Конечно, что посеешь, то и пожнешь. Если культивируешь злобу — злоба к тебе и вернется. Но в основном, люди реагируют нормально. Кто-то меня изобразил в виде Родины-матери с Храмом Христа Спасителя за спиной. Украинцы это предложили, а я говорю: «Ой, как здорово!» Может быть, меня хотели этим унизить и высмеять, а на самом деле я взяла и поставила это изображение на обложку альбома «Это Родина моя». Злоба не созидательна, собака лает — караван идет. Если они хотят жить в Европе, пусть преображают себя и для начала перестанут убивать своих и наших журналистов, чтобы была действительно какая-то свобода. Мне предлагали выступить в Киеве, но я ответила: «Ребята, мое выступление очень быстро закончится». Любовь не уничтожает, не убивает, а созидает и творит, преображая мир.

KM.RU: Любовь преображает мир — это верно. Вы — человек глубоко верующий. Между тем, мне не удалось в вашем творчестве обнаружить песен с ярко выраженным христианским подтекстом. Поправьте меня, если это не так.

- Всё верно подмечено. Если писать чисто религиозные песни, это уже должны быть псалмы. А я считаю, что мое творчество должно служить неким мостиком. Я прожила непростую жизнь и, конечно же, у меня были хулиганские песни и лубок с некоторым вызовом. Но это был определенный протест против того, что мне не нравилось. По моим песням можно изучать историю нашей страны. А что касается религиозной темы, то я пою в храме на клиросе. Петь в миру о христианстве я не то, чтобы не готова, просто каждый поставлен на своем месте. Поэтому мое творчество рассчитано не только на верующих, но и на людей, которые еще не воцерковлены, тем не менее, живут сердцем. Считаю, что назидание и нравоучение только портит. В храм приходят грешники, а не святые и не праведники. Я тоже человек грешный, неправедный, но с правильными понятиями и с пламенным сердцем. Поэтому мне люди доверяют, и я считаю, что нахожусь на своем месте. Тем более, я уже 15 лет пою по благословению батюшки. Ничего другого в этой жизни я делать не умею. Так что – слава Богу за всё!

KM.RU: Черпаете ли вы вдохновение у православных музыкантов? Читал, что вы очень тепло отзывались об Ольге Кормухиной.

- Да, хотя у нас с ней разные планеты. Или наоборот — планета одна, а орбиты разные. Любой творческий человек всё равно зациклен на себе. Но я люблю Ольгу всей душой, она – такая же христианская женщина, как и я. А порою люди невоцерковленные, но ищущие Бога, выстраивают со мной прекрасные интервью, просто диву даешься.

KM.RU: Дух дышит, где хочет!

- Я очень рада за Ольгу, что она идейная и совершает правильные поступки и тоже использует свое творчество как трибуну. Много хороших музыкантов православных — тот же Петр Мамонов. Много идей я черпаю из русской литературы. Даже когда мы были комсомольцами, все равно это было то духовное, что мы впитывали, и эта закваска в нас работала.

KM.RU: К сожалению, в последнее время всё учащаются медийные атаки на Церковь. Что мы, православные люди, можем им противопоставить и как себя в этой ситуации вообще вести?

- Должно быть активное просвещение, и азы Православия должны преподаваться и в детском саду, и в школе. И родителей надо в это активно вовлекать. Но у нас медийное пространство занято агрессивной силой, которая Православие никоим образом не транслирует. Или же, напротив, публикуют псевдоправославные елейные приторные вещи. Не побоюсь этого слова, лживые. Те же, кто славит Господа и старается держаться за него, должны стоять на своем. Но я не знаю, что мы можем противопоставить агрессии — честно, не знаю. Если говорить обо мне, то я веду свой Инстаграм, и если есть возможность поздравить подписчиков с каким-то православным праздником, обязательно это делаю, приводя в пример для девушек что-то из своей жизни. Например, то, что я со своим мужем познакомилась, только поплакав у Николая Чудотворца. То есть вот таким образом рассказывать, чтобы вызвать какую-то ответную реакцию. Но это должно быть очень искренне, очень откровенно, без опасения выглядеть смешно и глупо. Потом я читаю комментарии и, в целом, люди понимают меня адекватно. Интернет — это тоже инструмент. Важно, в каких руках он находится.

Вика Цыганова

KM.RU: А каким образом совмещается с православием ваше увлечение дизайном одежды? Не секрет, что многие батюшки критически относятся к самому понятию моды и украшательству телес.

- Дело в том, что, прежде всего, я модой не занимаюсь. Я занимаюсь эксклюзивными вещами, которые как раз транслируют глубину нашей культуры — православной, этнической. Это симбиоз. Надевшего мои наряды человека можно легко выделить среди большого количества людей: сразу видно, что идет русский человек. Есть определенный узнаваемый стиль, русская самоидентификация. Знаете, украшательством, конечно, не надо особо заниматься, но красота спасет мир. Другое дело, когда мы платим за бренды, когда идет продуманная система вызывания у человека зависимости. А у меня трудятся золотошвейки, скорняки. То есть всё это – наши исконные ремесла. В данном случае я поддерживаю ремесло. Ведь, допустим, всё храмовое облачение у нас тоже шьется и делается руками. Поэтому противоречия с Православием тут нет. Я вынашиваю идею создать коллекции именно для православных женщин, но этим сегодня никто не хочет заниматься. Опять же, в этом нет никакой выгоды. Но я не теряю надежды. Если есть у нас достаточно обеспеченные люди, которые строят и поддерживают храмы, то рано или поздно они могут обратить внимание и на мою скромную персону. Всё это можно поднять на должный и красивый уровень — тот, который Россия заслуживает. Потому что это действительно произведения искусства.

KM.RU: Интересно услышать о книге, которую написала ваша мама. Вы верно подметили, что родители — это зачастую те люди, которые меньше всего знают своих детей. Каким образом вашей маме удалось выведать у вас какие-то сокровенные вещи?

- Я попросила маму это сделать, потому что мне надо было как-то ее мотивировать, чтобы она не старела, чтобы этот процесс как-то приостановить. Ведь когда человек занимается творчеством, он молодеет. Изначально установка была такой. Выйдет эта книга или нет – уже было дело второе. Ну и когда мама принялась за работу, она, конечно, переживала, что у нее нет литературного дара. Но у нее есть воля и правильно поставленная задача. У нас корневая счастливая семья, поэтому важно было написать книгу для семейного чтения, чтобы люди укрепляли свои семьи, опираясь на наш пример. Наш Патриарх правильно сказал, что если будут разрушаться семьи, разрушится и Россия. Поэтому мама трудилась на славу: она всё сделала от души и сердца. Читая эту книгу, чувствуешь, что тебя кто-то согревает. В этом есть нечто настоящее и действительно материнское. Не у каждого хорошие отношения с родителями, не у каждого полные семьи. И в одной книге мы попытались объединить истории всех наших многочисленных родственников. Конечно, одна из самых ярких глав, которая меня лично потрясла — это как мама написала о своем зяте, моем муже Вадиме (улыбается). Честно, я плакала, когда ее читала. Талант моего мужа просиял там в разных гранях. Я так о нем написать не смогу.

KM.RU: Что мы услышим на вашем концерте в Зале Церковных Соборов 18 ноября?

- Естественно, мы покажем с Фио песню «Россия» и еще несколько композиций - «Лето красное», «Облака», «Цыганская». Вскоре мы начнем делать новый материал. Будут живые музыканты, что дорогого стоит. Поэтому, я считаю, люди, которые разбираются в музыке, смогут прийти и это оценить.

Фотографии предоставлены пресс-службой артистки