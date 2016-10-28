Ермен Анти, 5 ноября, «Китайский летчик Джао Да»

Пятого ноября Ермен Анти сыграет единственный в этом году сольный концерт в Москве в клубе «Китайский летчик Джао Да»

«Ноябрь в окно» - так называется концертная программа, которую Ермен представит своим московским слушателям. В программе концерта новые песни, любимые народом хиты АДАПТАЦИИ, а также получасовой поэтический блок, и это – настоящая бомба! Стихи Ермена – реальная поэзия сегодняшнего дня, голоса улиц и информационных потоков, агония пост-модерна и анархия в чистом виде.

Вас ждет не просто акустика, но и душевное общение с музыкантом! Будут песни, поэтический блок, автограф–сессия. Начало в 20.00.