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Ермен Анти, 5 ноября, «Китайский летчик Джао Да»

13:57 28.10.2016
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Пятого ноября Ермен Анти сыграет единственный в этом году сольный концерт в Москве в клубе «Китайский летчик Джао Да»

«Ноябрь в окно» - так называется концертная программа, которую Ермен представит своим московским слушателям. В программе концерта новые песни, любимые народом хиты АДАПТАЦИИ, а также получасовой поэтический блок, и это – настоящая бомба! Стихи Ермена – реальная поэзия сегодняшнего дня, голоса улиц и информационных потоков, агония пост-модерна и анархия в чистом виде.

Вас ждет не просто акустика, но и душевное общение с музыкантом! Будут песни, поэтический блок, автограф–сессия. Начало в 20.00.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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