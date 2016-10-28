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Директор музея «Эрмитаж» расхвалил Сергея Шнурова

14:16 28.10.2016
Сергей Шнуров © KM.RU, Илья Шабардин
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Вокалист «Ленинграда» Сергей Шнуров представит персональную выставку в петербургском музее современного искусства «Эрарта».

Деятельность Шнурова уже получила высокую оценку самого директора «Эрмитажа» «Я, честно говоря, долго не знал, что он еще и художник, - передает слова Пиотровского «НСН». - Но Шнуров — это особенная фигура петербургской культуры, так что все, что он делает, интересно. Во многих вещах он серьезный человек, так что это не совсем поп-культура и не совсем развлекательная вещь. Посмотрим. Когда люди открывают свои неожиданные стороны, и тот, кого считают несерьезным, проявляет необычайную глубину, то это очень интересно».

Экспозиция должна открыться в петербургском музее современного искусства «Эрарта» в феврале 2017 года.

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Комментарии читателей
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28.10.2016, 17:59
Варвара

Пиотровский, видать, совсем обалдел, то модернистские выставки в Эрмитаже, то Шнуров-выдающийся художник. Не хватает только фаллос на Дворцовом мосту признать выдающейся инсталляцией!
Что делает с людьми желание выглядеть в ногу идущим со временем!
28.10.2016, 17:56
Народный

Шнуров диструктивная личность, а директор Эрмитажа....., скажи мне кто твои друзья и я скажу кто ты.
28.10.2016, 17:41
Александр

А кто такой сам директор ГМЭ М.Б.Пиотровский? Человек, по счастливой случайности бывший сыном многолетнего директора Эрмитажа Б.Б.Пиотровского,известного более своими раскопками Урарту и на Ниле, чем научными трудами. М.Б.Пиотровский - не историк, не искусствовед, он специалист по арабской литературе, имеющий мало отношения к сокровищам Эрмитажа. Хотя комиссия 2006 г.?
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