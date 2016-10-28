Директор музея «Эрмитаж» расхвалил Сергея Шнурова

Вокалист «Ленинграда» Сергей Шнуров представит персональную выставку в петербургском музее современного искусства «Эрарта».

Деятельность Шнурова уже получила высокую оценку самого директора «Эрмитажа» «Я, честно говоря, долго не знал, что он еще и художник, - передает слова Пиотровского «НСН». - Но Шнуров — это особенная фигура петербургской культуры, так что все, что он делает, интересно. Во многих вещах он серьезный человек, так что это не совсем поп-культура и не совсем развлекательная вещь. Посмотрим. Когда люди открывают свои неожиданные стороны, и тот, кого считают несерьезным, проявляет необычайную глубину, то это очень интересно».

Экспозиция должна открыться в петербургском музее современного искусства «Эрарта» в феврале 2017 года.