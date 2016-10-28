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«Пикник», 6 ноября, «Крокус Сити Холл»

15:26 28.10.2016
«Пикник». Фото предоставлено организаторами концерта
«Пикник». Фото предоставлено организаторами концерта
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Шестого ноября в «Крокус Сити Холле» отметит юбилей рок-группа «Пикник»

Вместе с музыкантами зрители проследуют через все 35 лет творчества коллектива. Группа «Пикник» –  один из столпов российского рок-н-ролла. «Пикник» – это мировоззрение, философия, театр с реальными и выдуманными персонажами. Питерские музыканты вместе с работой над своими талантливыми композициями тщательно продумывают сценографию каждой песни и образ каждого исполнителя. Имеющий свои корни в русском роке, «Пикник» прогрессировал в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.

Вот уже тридцать пять лет «Пикник» приглашает публику окунуться в мир аллегорий, мистических образов и футуристических существ. В этом мире есть место шаманам, девушкам-виолончелям, стимпанковским механизмам, людям на ходулях, ожившим куклам, великанам, влюбленным вампирам… Каждое выступление группы «Пикник» – это сюрреалистический спектакль, пронизанный атмосферой мистики и тайны. Для каждой концертной программы создаются уникальные декорации и видеоряды, а также до мелочей продумываются сценография и визуальные акценты. Всякий жест, взгляд или поворот головы – все вносит свой вклад в атмосферу магического представления.

К грядущему юбилейному концерту подготовка идет особенно скрупулезно и тщательно. Музыканты «Пикника», по традиции, тщательно скрывают все подробности и нюансы грядущего юбилейного шоу. И так же по традиции ясно, чего ожидать от юбилейного концерта: в этот вечер  в Крокус Сити Холле будут царить магия и шаманство в исполнении искусных музыкантов, оригинальная сценография, потрясающие костюмы и гипнотизирующие интонации Эдмунда Шклярского. Свой юбилей в Крокус Сити Холле «Пикник» обещает превратить  в грандиозное мистическое путешествие сквозь тридцать пять лет истории группы.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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