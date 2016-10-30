Фестиваль «Легенды Ретро FM» раскрыл имена своих гостей

В начале декабря в Москве в 12-й раз состоится международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM».

Мероприятие, традиционно проходящее в столичном СК «Олимпийский», давно уже стало своеобразным символом наступающих новогодних праздников. Именно со сцены «Олимпийского» начинают звучать первые поздравления, а сама атмосфера неизменно настраивает на праздничную волну, сохраняющуюся на протяжении всего декабря и новогодних каникул.

Фестиваль вновь порадует выступлениями самых ярких звезд сразу трех десятилетий — 70х, 80х и 90х. На сцену выйдут легендарные шведы Army Of Lovers, очаровательная Samanta Fox, зажигательные Arabesque. В лайн-апе «Легенд 2016» также значатся Дмитрий Маликов, Таня Буланова, «Самоцветы», Игорь Николаев, Михаил Муромов, Лариса Черникова, Натали и группа «Божья коровка». Ведущими шоу вновь станут Татьяна Веденеева и Дмитрий Харатьян.

Фестиваль «Легенды Ретро FM» - один из самых популярных музыкальных фестивалей в России, проходящий в формате оригинального постановочного шоу. Уникальная особенность фестиваля - возрождение звёзд и возвращение их на большую сцену. Именно на «Легендах» воссоединились культовые зарубежные группы — Dschinghis Khan, Army Of Lovers, Yaki-Da, Secret Service, Ace Of Base, Arabesque, а также обрели второе дыхание многие отечественные музыкальные проекты.

Год за годом фестиваль собирает аншлаги в обеих столицах, а телеверсии шоу транслируются на главных ТВ-каналах страны. В 2016 году «Легенды Ретро FM» состоятся 10 декабря.