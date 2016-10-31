Рекордное количество стран примут участие в конкурсе «Евровидение 2017»

Рекордное количество стран подтвердило свое участие на европейском конкурсе песни «Евровидение 2017».

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU, свои заявки на участие в конкурсе прислали 43 страны.

В частности в конкурсе в третий раз примет участие Австралия. После годового отсутствия на «Евровидение» вернутся Португалия и Румыния. Отмечается, что 2017 год также будет особенным для Австрии и Дании, которые будут отмечать 60 лет с момента своего первого участия в конкурсе.

«Мы очень рады, что 43 страны прислали свои заявки на «Евровидение 2017». У нас не было такого количества стран в одном конкурсе с 2011 года в Дюссельдорфе. «Евровидение» по-прежнему объединяет аудиторию разных стран как ни одно другое шоу в мире», - исполнительный супервайзер «Евровидения» прокомментировал Джон Ола Санд

62-й конкурс «Евровидение» будет организован Европейским вещательным союзом совместно с украинским каналом NTU. Конкурс пройдет с 9 по 13 мая в Киеве в Международном выставочном центре, который сможет принять порядка 11 тысяч зрителей.