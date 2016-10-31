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Басист золотого состава «Короля и Шута» выпустит вторую книгу о группе

00:53 31.10.2016
Александр Балунов. Фото предоставлено пресс-службой издательства АСТ
Александр Балунов. Фото предоставлено пресс-службой издательства АСТ
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Один из основателей «Короля и Шута» - бас-гитарист Александр Балунов – работает на второй книгой о легенде российского хоррор-панка.

Рабочее название новой книги пока звучит как «Бесконечная история», сообщает НСН. Она станет продолжением издания «Король и Шут. Между Купчино и Ржевкой», которое недавно выпустило АСТ. «Да, я уже начал работу над второй частью книги. В нее войдет огромное количество материалов, не вошедших в первую часть. Истории, приключения и маленькие музыкальные тайны. Все то, что случилось с друзьями, которые жили в доброй сказке под названием «Король и шут»», - подтвердил Балунов в интервью программе «Нашего Радио» «За сценой».

Напомним, что книга «Король и Шут. Между Купчино и Ржевкой» вышла в издательстве АСТ в сентябре, но уже стала бестселлером. На днях в печать отправился третий тираж. Издание включает воспоминания Александра Балунова об основных этапах становления группы, редкие фотографии, рисунки, комиксы, а также интервью с Андреем Князевым, Марией Нефедовой, мамой и братом Михаила Горшенева. Также в книге есть обширный интерактивный раздел, дающий обладателям смартфонов доступ к множеству архивных записей «Короля и Шута».
 

Темы: Книги, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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