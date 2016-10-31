«Город 312» воспели человечество в черно-белых тонах

28 октября 2016 года в клубе YOTASPACE состоялся концерт, приуроченный к 10-летию раскрутки коллектива «Город 312» и 15-летию его существования

Была представлена новая программа ЧБК («Человеком Быть Круто»). ЧБК стало паролем концерта. Это и гимн оптимизму, и констатация чёрно-белого контраста в отношениях между людьми, и также чёрно-белого контраста в такой сфере жизни, как творчество, с успехами и неудачами. А связующая нить – она красного цвета. Этой нитью между собой и связаны все участники творческого коллектива, живого организма «Город 312» – музыканты, продюсеры и директора, слушатели – все причастные.

Именно потому концерт проходил в обстановке постоянного взаимодействия чёрного, белого и красного – в зале и на сцене. В этих цветах были оформлены сцена и видеоряд на заднем плане, в одежде музыкантов присутствовали только эти цвета, и даже для зрителей был обозначен dress code в этих тонах. Были исполнены как и хиты группы, проверенные временем, так и совершенно новые композиции.

Фан-клуб «Города 312» подготовил множество различных флешмобов (тоже в ЧБК-концепции), раскрывающих смысловые и эмоциональные посылы песен и добавляющих ещё больше драйва и «движухи» концерту. Также поклонники «горожан» сделали участникам коллектива подарки – фотомозаики – портреты музыкантов, собранные из маленьких фотографий поклонников.

«Горожане» выступали с полной отдачей и взаимодействовали со слушателями, так, что не чувствовалось творческой усталости.

Были и гости, то есть, лучше сказать, друзья: Владимир Пресняков-младший, Гоша Куценко, Василий Вакуленко (известен как Баста) и Владимир Кристовский из группы «Уматурман», дуэтом с которым «горожане» исполнили свою совершенно новую, нигде не звучавшую ранее композицию под названием «Твоею частью».

10 лет известности пролетели как мгновение, а вот о предшествующих этому 5 годах, проведённых в попытке пробиться на музыкальный олимп, похоже, известно и сейчас далеко не каждому, ибо у обычного слушателя до сих пор могут быть порождённые некоторыми «добросовестными» журналистами заблуждения об «искусственно созданном», «возникшем из ниоткуда ансамбле», «раскрутившемся за счёт саундтреков».

Потому вкратце.

Название коллектив получил по имени родного города большинства музыкантов – столице Киргизии Бишкек (ранее Фрунзе), с телефонным кодом 312. Но уже сам коллектив образовался в 2001 году в Москве и сразу стал объектом внимания продюсеров и директоров, в том числе и таких флагманов музыки, как «Максимум», «Наше Радио» и «Радио РОКС». Правда, в качестве одного из основных имён новой музыки «Город 312» так на них и не укоренился. Хотя… всё это уже не так и важно на фоне нынешнего не настолько и проникновенно-восторженного отношения к подобным «флагманам»…

Итак, уже до 2006 года «Город 312» был объектом внимания и раскрутки продюсеров и директоров. 2006-2007, когда под свою опеку коллектив взял Андрей Борисович Лукинов, стали пиком раскрутки. Ну и где же «искусственно созданный коллектив»?

Коллектив изначально демонстрировал в своих песнях позитивное отношение к жизни. То есть так – песни могли и могут быть по смыслу весёлыми или грустными, перегруженными лирикой или с лёгкими текстами, но основной посыл в творчестве – то, что нужно жить и относиться к жизни как к бесценному дару, какие бы эмоции ни посещали тебя в тот или иной момент. Потому заведомо абсурдно обвинение коллектива в отсутствии надрыва, истерики, философии или протеста. Понятен механизм восприятия – прежде музыка с женским вокалом у нас ассоциировалась с эксцентричным надрывным исполнением, к такому приучили слушателя с восьмидесятых. При том, что всегда были исключения. Но почему-то именно «Городу 312» доставалось больше других за это отступление.

Другой вариант критики. Возможно, кому-то хотелось бы слышать разбавление позитива элементами лёгкой иронии, но … фирменный почерк музыкантов таков, что эта ирония есть, но не торчит из каждой строчки. Принимайте как данность.

С положительным отношением к жизни гармонирует и открытость к слушателю.

Возвращаясь к пресловутым саундтрекам… Тогда в конце двухтысячных говорили, что коллектив использовал саундтреки чисто для поднятия популярности, что скоро продюсеры и директора перестанут интересоваться коллективом и все о нём позабудут. Как раз отводили десять лет. Во-первых – фильмы-то эти вспомните? То-то же! Фильмы забыты, а песни остались. Во-вторых, практика критерий истины. Истина такова оказалась, что «Город 312» жив и востребован. И что не так? В конце концов, можно и выпустить по пластинке или по две-три – да прекратить деятельность или обкатывать десятилетиями скромный творческий багаж, можно даже в саундтреке засветиться и после этого навсегда исчезнуть – это что, варианты достойного поведения? Или показатель надлома или абсолютного отсутствия творческого стержня? (А я вам сейчас рассказал обычную практику отечественного, да и зарубежного шоу-бизнеса!).

Как раз со стержнем у участников «Города 312» всё нормально. Коллективное творчество, отвечающий за написание и исполнение песенного материала состав как единое неразрывное целое. Покуда это так – музыканты уверенно чувствуют себя в своей колее и намерены продолжать творчество, а не почивать на предыдущих заслугах. Что и было показано на концерте.

Поздравляем музыкантов с 15-летием их неба в алмазах и с нетерпением ждём их нового материала. А материал, судя по презентованным песням, получится новым и действительно интересным.

