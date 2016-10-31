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Иван Курнаев, 3 ноября, РАDИО СИТИ

15:04 31.10.2016
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Иван Курнаев – заметная и неоднозначная фигура на российской рок-сцене

Лидер и идейный вдохновитель группы «Новый день», участник коллективов Ключи, Собаки Качалова, TOTAL, Найк Борзов, Токио, является не просто музыкантом, но и талантливым композитором и поэтом, который постоянно ищет и создает что-то своё. Это было невозможно без единомышленников и в в конце 1989 года в г.Москве создается группа «Новый день».

Творчество Нового дня вызывало как восторг, так и всякого рода толки из-за схожести музыкального рисунка с творчеством группы «Кино», несмотря на то, что к творчеству легендарного Виктора Цоя не имело никакого отношения.

С группой «Новый день» с 1990 по 1995 год было записано 6 альбомов , а песни группы звучали в эфирах М-РАДИО и Европа Плюс. В 1996 году группа ушла в творческий отпуск, а Ивана Курнаева пригласили в группу «Ключи».

В 2008 году произошел реюнион - Иван снова собрал новый состав и возобновил концертную деятельность. В 2016 году новый альбом «В пульсе сердца», состоящий из 20-и настоящих, тщательно отобранных смысловых по тексту боевиков в лучших традициях поп-рока, был закончен.

Презентация альбома состоится 3 ноября в клубе РАDИО СИТИ, улица Большая Садовая, дом 5.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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