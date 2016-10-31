«Дореволюціонный Совѣтчикъ», 6 ноября, Why not

Группа «Дореволюціонный Совѣтчикъ», известная своими куртуазными переделками хитов русского и мирового рока, даст первый концерт в Москве 6 ноября в клубе Why not

В обращении коллектива говорится: «Итакъ, мы объявляемъ о подготовкѣ къ пѣсенному дѣйству, что состоится 6 ноября въ 19:00 въ купеческой Московіи на улицѣ разночинца Удальцова, въ самомъ афедроне столичныхъ трущобъ, въ укромномъ, сокрытомъ отъ глазъ злачномъ и крамольномъ варьете подъ названіемъ «Пуркуа бы и не па?», гдѣ имѣетъ обыкновеніе обрѣтаться всяческая вольнодумная шантрапа и которое даже филеры государевой охранки предпочитаютъ обходить стороной.

Въ программѣ вечера извѣстныя и полюбившіеся вамъ куртуазные романсы да нѣсколько сюрпризовъ.

Оный концертъ сулитъ устроить вамъ знатную взбучку и вы приметесь голосить, какъ профурсетки, когда чарующіе звуки віолончелей и фортепiано доберутся до вашихъ базальныхъ ганглій! Ибо въ нихъ обитаетъ духъ старыхъ лицейскихъ возліяній, гдѣ судари предаются куражу, пляшутъ мазурку и полонезъ, сорятъ ассигнаціями и любятъ юныхъ прелестницъ по-французски. Токмо варьете, токмо утѣхи, токмо каканъ! Unite, Тулузъ Лотрекъ, Канканъ! Привечайте изящные пируэты, судари и сударыни, да заявляйте объ ономъ не укрывая взора!

Адресъ варьете: Москва. Удальцова 75».

Начало в 19.00.