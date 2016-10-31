Юта «Мои родные»

Исполнитель: Юта, Название: «Мои родные», Стиль: рок, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Чем профессиональный сочинитель и исполнитель песен отличается от дилетанта? Отвечая на этот вопрос, можно громоздить тонны монографий, но всё намного проще. Дилетант поет об узком круге родных и знакомых, тогда как профессионал целенаправленно работает на самую широкую аудиторию. «Если мы будем ориентироваться на какой-то узкий круг, это лишнее. Надо ориентироваться на дальних — людей не знакомых и не близких», - сказал нам недавно по этому поводу лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский.

Высший пилотаж, достигнув в музыке весомых успехов, вернуться к истокам и опять запеть о родных и знакомых — но уже, конечно, на качественно ином уровне. По этому пути и пошла Юта. Нет смысла лишний раз напоминать о семейной трагедии певицы. Когда тебя накрывает беда, в первую очередь ищешь поддержки и утешения у близких людей. А потом, если достанет душевных сил, таланта, вкуса и меры, возвращаешь им душевную теплоту сторицей в виде такого вот творческого подношения, как альбом «Мои родные».

Закономерным образом пластинка начинается с посвящений безвременно ушедшему супругу певицы Олегу Осипову. «О нем» - проникновенная рок-баллада, о том, как горько остаться одной в вечернем заснеженном городе. «Прости меня» - великолепный образчик современной эстрады, где эмоций через край, а вся конкретика умещается лишь в многоточии после фразы «где обман, там много слез — помнишь...» Песня должна прийтись по душе всем тем, кто ценит качественные аранжировки и умные тексты в легких жанрах музыки, но при этом не приемлет расхристанной манеры Елены Ваенги. У сдержанной и интеллигентной Юты всё в порядке и всего в меру.

Дилетантские посвящения любимым зачастую грешат излишними деталями и обескураживающей прямотой. В этом смысле песня «Роль» - отличный пример того, как можно петь о любви отстраненно, словно примеряя на себя карнавальные маски и различные модели поведения. От безудержной искренности тоже, бывает, устаешь, и подобные песни умеют вовремя разрядить обстановку. Примерно из этой же категории и песни «Льдинка» и «Зимушка». Внешне с ними схожа и разудалая балканщина «Здравствуйте, люди», но это посвящение самым близким друзьям, которые тоже в трудную минуту обязательно оказываются рядом.

Самая большая ответственность — спеть о родителях без тени фальши, но Юта и с этим блестяще справилась. В «Маме» она не боится казаться слабой и беззащитной, а «Папа» заставляет певицу собраться и ронять скупые фразы о самом важном без излишних сантиментов. В разделе бонусов «Мама» звучит вживую с адресованными матери словами: «Тебе со мною бывало трудно», а электронная аранжировка «О нём» поможет достучаться и до сердец любителей сугубо дискотечной музыки.

Предыдущей альбом Юты «Кстати» был сильным, но чрезмерно эклектичным. Но так всегда бывает, когда после пережитой трагедии начинаешь вдруг бросаться в крайности и норовить успеть везде — лишь бы хоть как-то заглушить ноющую сердечную боль. Теперь Юте удалось найти единый стержень, а небольшие стилистические реверансы в разные стороны оправданы контекстом альбома. Русские фольклорные мотивы в «Маме», «Зимушке» и «Льдинке» - дань музыкальным вкусам наших родителей, а «За Россию» и «Невернувшийся солдат» - о чувстве Родины, которое помогает пережить любое горе. Слушая, как в живом варианте песни «Любимый мой» зал подхватывает за Ютой казачьи напевы, понимаешь, что это чувство, к счастью, есть и у нашей молодежи.