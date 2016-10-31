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Немцы Kreator объявили название и дату релиза нового альбома

18:00 31.10.2016

Легендарная немецкая группа Kreator объявила дату релиза нового студийного альбома.

Новая работа лидеров немецкой тяжелой сцены получила название «Gods Of Violence». Пластинка писалась под руководством именитого шведского саундпродюсера Йенса Богрена, известного по работе с такими группами, как Opeth, Katatonia, Soilwork, Devin Townsend, Amon Amarth. Это уже второе сотрудничество Kreator с Боргеном. Он также отвечал за работу над последним на сегодняшний день студийным альбомом группы «Phantom Antichrist» (2012).

Всего в пластинку войдут 11 новых композиций общей продолжительностью 52 минуты. Обложку для европейского релиза нарисовал известный немецкий художник Ян Майнингхаус, работавший над оформлением лимитированного издания «Phantom Antichrist» (2012) и концертного релиза «Dying Alive» (2013). На счету Яна также работы для Accept, Bolt Thrower, Overkill.

«Песня «Gods Of Violence» стала первой, написанной для нового альбома. И сразу же стало понятно — это заглавный трек пластинки. «Gods Of Violence» содержит все, что характерно для KREATOR и он будет будоражить ваше воображение! Обложка является отличным отражением моей лирики. Я думаю это одно из лучших творений Яна!» - говорит лидер KREATOR Милле Петроцца.

В США альбом выйдет с альтернативной обложкой, созданной художником Марцелло Васко. Релиз лонгплея намечен на 27 января 2017. В начале февраля Kreator отпраятся в масштабный тур по Европе в компании Sepultura, Aborted и Soilwork. Европейская часть этого тура завершится в Москве 7 марта в клубе But Arena, где выступят Kreator, Sepultura и Soilwork.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки
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