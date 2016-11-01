Дидье Маруани подал в суд на Киркорова за плагиат

Лидер знаменитых французских электронщиков Space Дидье Маруани подал иск против короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова.

Как сообщает издание Life.ru предметом судебных разбирательств стала песня Киркорова «Жестокая любовь» (2002). По словам адвоката Маруани в России, впервые данный трек был исполнен в 2002 году на передаче «Песня года». Согласно результатам независимой экспертизы музыка в данной песне является переработкой песни группы Space «Symphonic Space Dream» 1999 года.

Отмечается, что процент заимствования музыкального материала составил в целом 43,27 процента. «Эксперты установили, что «Жестокая любовь» является преработкой «Symphonic Space Dream». Такое цитирование оригинального материала нельзя признать невольным или непредумышленным. А потому можно говорить о том, что «Жестокая любовь» является плагиатом».

В своем иске Дидье Маруани требует запретить Киркорову исполнять спорную композицию, а также взыскать с него, его композитора Олега Попкова, телеканала «Россия», звукозаписывающей компании Sony и компании «Филипп Киркоров продакшн» по пять миллионов за нарушение авторских прав и 50 миллионов рублей за моральный ущерб. Общие исковые требования составили 75 миллионов 340 тысяч рублей.

Представители Киркорова опровергли виновность исполнителя и заявили, что данный иск всего лишь повод привлечь внимание к персоне Маруани.