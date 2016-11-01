Фридлянд предложил отправить на «Евровидение» Лебединского и Машину времени

Знаменитый музыкальный продюсер Евгений Фридлянд предложил отправить на «Евровидение-2017» дуэт Профессора Лебединского и группы «Машина времени», пишет Life.ru.

Ранее Европейский вещательный союз, который является организатором популярного конкурса песни, объявил список стран, подтвердивших свое участие в «Евровидении» в мае следующего года. Всего в конкурсе примут участие 43 страны, включая Россию.

Известно, что из-за напряженных отношений между Украиной и Россией вопрос об участии России в «Евровидении» долгое время оставался открытым. Кроме того, власти Киева несколько раз заявляли, что они не допустят до участия в конкурсе артистов из так называемого «черного списка», а певица Анастасия Приходько и вовсе предложила организовать конвой для российской делегации на мероприятии.

По мнению Фридлянда, России надо участвовать в конкурсе. «Нельзя лишать российский народ такого зрелища, которое все ждут. У нас есть огромное число артистов, музыкантов, которые могли поехать», - заявил продюсер. В качестве потенциальных кандидатов на участие в конкурсе он назвал Игоря Крутого, Александра Серова, группу «Технология», Александра Панайотова, а также Профессора Лебединского и «Машину времени».

62-й конкурс «Евровидение» пройдет с 9 по 13 мая в Киеве в Международном выставочном центре, который сможет принять порядка 11 тысяч зрителей.