В Москве пройдет трехмесячный фестиваль «Уличный музыкант»

Сегодня, 1 ноября, в Москве стартовал экспериментальный фестиваль «Уличный музыкант», сообщает ТАСС.

Фестиваль будет проходить на 14 городских площадках. Заявки на участие принимаются на портале столичной мэрии. Музыканты могут выбрать слоты выступлений и сообщить информацию о себе.

Департамент культуры Москвы будет формировать график выступлений, который будет публиковаться на портале. Заявки принимаются от артистов любых музыкальных и направлений. Выступления не предусматривают использования звукозаписывающей аппаратуры.

Площадки для выступлений разместятся на Арбате, Чистопрудном бульваре, на Пятницкой, Мясницкой улицах, Кузнецком мосту, Цветном бульваре, на улицах Баррикадная, 1905 года, Петровке, Комсомольском проспекте и Зубовском бульваре. Музыканты смогут выступать с 10 утра и до 10 вечера. На одной площадке музыкант может выступать один раз в день, а вот количество площадок, на которых музыкант может выступать в течение дня — не ограничено.

Фестиваль продлится до 1 февраля 2017 года.

