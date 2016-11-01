Catharsis с симфоническим оркестром Глобалис. 5 ноября, Bud Arena

Именно так – громко, широко и с соответствующим событию размахом.

За два десятка лет CATHARSIS успели обзавестись множеством титулов, став одними из лидеров и «законодателей моды» в мелодичной тяжелой музыке на постсоветском пространстве. Настало время отчитаться за достижения, покорить новую вершину… пора для самого главного концерта в творческой карьере! 5 ноября CATHARSIS сделают то, что на российской метал-сцене пока реализовали немногие – выступят с большим двухчасовым концертом в сопровождении симфонического оркестра «Глобалис»!

Выступление рок-группы в сопровождении симфонического оркестра – это по-прежнему особое, ни на что не похожее музыкальное действо, наполненное магнетизмом и ощущением неповторимости момента. А традиционно «взрывной» на сцене CATHARSIS бок о бок с классическими музыкантами… две стихии сойдутся на одной сцене! Далеко на каждый музыкальный коллектив готов взяться за реализацию подобного сложного проекта. Но как это всегда получается чертовски красиво, согласитесь! Десятки музыкантов, специальные гости, киловатты звука и света, все лучшие песни CATHARSIS в богатом симфоническом обрамлении. Это будет настоящий и поистине незабываемый юбилейный концерт! Уникальное событие, повторение которого невозможно, потому что отпраздновать его в подобном составе возможно только один раз. И случится это 5 ноября в концертном зале «Bud Arena» при вашем непосредственном участии. История будет твориться на ваших глазах!

Большой симфонический проект CATHARSIS при участии оркестра «Глобалис» включает в себя не только сам концерт 5 ноября, но и последующее издание его аудио и видео версий в различных форматах. Что будет дальше? Узнаем вместе 5 ноября, когда большим симфоническим проектом будет открыта новая глава в истории CATHARSIS!

Дирижер оркестра - Анна Ракитина.