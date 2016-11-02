Рок-музыканты расстанутся с памятными вещами на благотворительном аукционе

Лидер рок-группы «Разные люди» Александр Чернецкий совместно с порталом «Планета. Ру» запустил благотворительный аукцион «Разные Люди. Рок-музыканты помогают детям».

Аукцион является частью одноименного благотворительного рок-фестиваля, который впервые прошел в мае текущего года в Москве. Все средства с фестиваля пошли на нужды юных подопечных фестиваля, при поддержке благотворительного фонда Дмитрия Нагиева «Анна». Ровно 25 лет назад подобные концерты состоялись в Харькове в поддержку самого Александра Чернецкого, которому тогда собирали деньги на дорогостоящую операцию.

«Я всю жизнь пытаюсь отдать долг тысячам людей, которые помогали мне по жизни. Всё это время меня не покидало ощущение, что я мог сделать большее. Год назад начали писать ребята, которые мне помогли тогда. Сейчас у них есть дети, у которых проблемы, им нужна помощь. Я понял, что это то самое, что я могу сделать», – рассказал Александр Чернецкий.

Аукцион стартовал на платформе «Планета.ру» 1 ноября и продлится до 22 ноября. Всего в нем участвуют 23 лота. В частности поклонникам российского рока предложено выкупить концертную рубашку Бориса Гребенщикова и раритетный диск «Сергей Курехин в Аквариуме», знаменитую шляпу Армена Григоряна, концертные штаны Ильи Черта, концертный костюм Светланы Сургановой, гитара Владимира Шахрина.

Все лоты-участники аукциона снабжены сертификатом подлинности, большинство – автографами музыкантов. Вырученные на благотворительном аукционе средства пойдут на лечение четырех подопечных, среди которых три ребенка и один взрослый.