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Лидер Rammstein представит в Москве свой сборник стихов

13:40 2.11.2016
Rammstein © KM.RU, Ступникова Наталья
Rammstein © KM.RU, Ступникова Наталья

Лидер немецкой индустриальной группы Rammstein Тилль Линдеманн представит в Москве свой первый русскоязычный сборник стихов.

Как сообщают РИА Новости, встреча состоится 19 ноября. Книга под названием «В тихой ночи. Лирика» будет издана издательством «Эксмо». В нее вошли ранее не публиковавшиеся стихотворения Лидеманна на русском и немецком языках. Иллюстрации к изданию создал художник Маттиас Маттиас.

Отмечается, что встреча со знаменитым музыкантом состоится в книжном магазине «Читай-город» в ТРЦ «Колумбус». Линдеманн встретится со своими поклонниками и подпишет выпущенный сборник.

В России это первый поэтический сборник лидера Rammstein. В Германии же его первый сборник стихов был издан в 2002 году.

Темы: Книги, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире
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