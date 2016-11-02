Лидер Rammstein представит в Москве свой сборник стихов

Лидер немецкой индустриальной группы Rammstein Тилль Линдеманн представит в Москве свой первый русскоязычный сборник стихов.

Как сообщают РИА Новости, встреча состоится 19 ноября. Книга под названием «В тихой ночи. Лирика» будет издана издательством «Эксмо». В нее вошли ранее не публиковавшиеся стихотворения Лидеманна на русском и немецком языках. Иллюстрации к изданию создал художник Маттиас Маттиас.

Отмечается, что встреча со знаменитым музыкантом состоится в книжном магазине «Читай-город» в ТРЦ «Колумбус». Линдеманн встретится со своими поклонниками и подпишет выпущенный сборник.

В России это первый поэтический сборник лидера Rammstein. В Германии же его первый сборник стихов был издан в 2002 году.