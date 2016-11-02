Премия электронной музыки Alfa Future Awards 2016, 10 ноября, ICON

10 ноября в клубе ICON пройдет церемония награждения ежегодной профессиональной премии в области электронной музыки Alfa Future Awards 2016 (AFA), которая призвана отметить самые значимые достижения индустрии за прошедший год

На премии будет объявлен ТОП-100 лучших диджеев страны, которых в ходе голосования определят более 120 экспертов из 30 городов России. Десять лучших диджеев получат заветные статуэтки на торжественной церемонии вручения. Во время мероприятия также будут награждены победители специальных номинаций - «Прорыв года», «Клуб года», «Музыкант года» и премии «За вклад в развитие российской электронной музыки». Победителей этих номинаций определят диджеи, вошедшие в первую сотню рейтинга. Помимо этого, на официальном сайте премии alfafuturerating.ru/ каждый желающий может отдать свой голос за любимого музыканта в номинации «People’s Сhoice».

«На наш взгляд, премия Alfa Future Awards решает сразу три задачи. Самая главная - привлечь внимание широкой аудитории к развитию электронной музыки в России, которая уже давно из субкультуры превратилась в полноценную культуру. Вторая задача - составить для себя и представить всем реальную картину происходящего и востребованность артистов. Страна должна знать своих героев. Третий момент - наш рейтинг (точнее, сам процесс его подготовки) это повод вовлечь в процесс обсуждения и объединить все заинтересованные стороны, учесть мнение каждого», – отметил Виктор Шкипин, генеральный директор премии.

Кульминацией премии станет выступление лучших диджеев, победителей премии и специальных гостей. Хэдлайнера мероприятия, пионеров и основоположников российской электропоп-сцены, группу Tesla Boy, представит школа радио, диджеинга и звукозаписи Umaker. Также гостей мероприятия ждет выступление Isaak Nightingale, артиста независимого российского лейбла Xuman Records, блистательно дебютировавшего в 5 сезоне шоу «Голос».

