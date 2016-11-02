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Сансара «К осени» (ремейк кипа ДДТ «Что такое осень» 25 лет спустя)

01:15 2.11.2016
Съемки клипа. Предоставлено пресс-службой артиста
Съемки клипа. Предоставлено пресс-службой артиста
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Музыканты группы «Сансара» сняли ремейк клипа на самую популярную рок-песню 90-х – хит группы ДДТ «Что такое осень»

25 лет назад, когда вышло видео, в котором фронтмены «ДДТ», «Алисы» и Наутилуса» пинают листья в парке, «Сансары» еще не было, группа появилась только 5 лет спустя, и вот теперь, спустя четверть века, шлет свой привет из будущего осени прошлого. Клип снят на новую песню «К осени» – такую же прозрачную и светлую, как золотая осень. Видео на него «Сансара» сделала нарочито просто: просто те же листья, те же утки, почти та же осень. Только «с района пацаны» выросли, перестали быть убийственно серьезными и убиваться из настоящих пистолетов. И да, в клипах больше нельзя курить!

Музыкант, лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко: «Здорово было пройтись по уральскому парку с группой “Сансара”. Музыкальный Екатеринбург по-прежнему приятно удивляет. Песня моей осени».

Теле- и радиоведущий, музыкальный журналист Михаил Козырев, вдохновившись композицией, написал рецензию в стихах:
«Давно, признаюсь честно, не гулял всю ночь на ВИЗе я...
Но вдруг случилась песня и такая вот коллизия:
От этих слов я вспомнил всё и стал немного крэйзи я,
Сансара – “К осени” – осенняя поэзия»

Гиги Дедаламазишвили солист группы Mgzavrebi: «Очень своевременное и чувственное видео получилось. Захотелось быть с участниками группы “Сансара” и гулять там по парку с ними. Крутой клип о взрослении».
 

Клип можно будет увидеть на телеканале «Музыка Первого» а также на других телеканалах страны.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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