Александр Пушной предложил альтернативу шоу «Голос»

Эксцентрик Александр Пушной сыграл концерт в столичном клубе «16 Тонн» 28 октября

Своими аншлаговыми выступлениями в столичных клубах разного калибра Пушной опровергает собственный тезис о том, что раз уж публика привыкла воспринимать тебя в качестве телеведущего, то бесполезно даже пытаться раскручиваться в качестве музыканта. Внушительная толпа собралась у входа в зал еще за час до концерта. Верные поклонники Пушного, явно не попускающие ни одного его московского шоу, в ожидании запуска внутрь обсуждали необходимость пробиться к самой сцене, встать в ряд и своевременно реагировать на все перфомансы юмориста.

Аттракционов действительно хватало. Открыв концерт песней из репертуара Ротару «Темп» (которая давно просилась, чтобы ее облекли в хэви-металлическую аранжировку), Пушной исполнил «Зеленоглазое такси» по-немецки, в духе Rammstein и заметил, что многие уже ее воспринимают как совершенно новую композицию. То же самое касалось и кардинально переработанной детской песенки «По секрету всему свету». Предваряя ее, Пушной сравнил себя с лабораторным ученым, чьи эксперименты иногда закачиваются смертью подопытных животных. Вот и «Ля-ля-ля, жу-жу-жу», попав в лапы к маститому пародисту, изменилось так, что теперь даже авторы не признают ее за свою.

Вдоволь покуражившись над чужим материалом, Пушной начал издеваться и над своими песнями. Во время исполнения «Улыбаемся и машем» он предложил зрителям сходу придумать альтернативу строчке «окно с советским порно» и «познакомься, это Света». Порно благополучно заменили на «советское», а в качестве оправдания неверного супруга разъяренной жене было выдваинуто: «Дорогая, деньги есть!».

К себе Пушной порою был беспощаден. О «Песенке одной герлы» он рассказал, что она заняла 10 лет назад пятое место в «Чартевой дюжине», потеснив «Сплин» и «ДДТ», но, тем не менее, самый невинный комментарий к ней выглядел так: «Че за п...р поет».

Уже в следующем номере Пушной достойно ответил на эту инсинуацию. В премьере с броским припевом «моя любовь была мираж — тебе был нужен мой гараж» он столкнул лбами ярко выраженные мужские и женские начала. Для этого он прибег к помощи несравненной Виктории Айзентир, запомнившейся участием в известной песне Пушного «Невезуха — нету слуха». На этот раз певица мощно пророкотала в духе Наталии Медведевой под тяжелый грув, доведя зрителей буквально до дрожи. Пушной справедливо заметил, что это была достойная альтернатива пресловутому шоу «Голос».

Это была кульминация концерта, а дальнейшее его течение было более-менее предсказуемым. Конечно же, не обошлось без привычных для Пушного «СплинАни», «Туч», «Травы у дома», а также мэшапов из «Нирваны» с «Шизгарой» и «Моденр Токинг» с «Бонджови». А главной интригой концерта Пушной объявил тот факт, что его клавишник Дмитрий Поэта, перешагнув 40-летний рубеж и накеонец-то начал пить. Весь вечер певец отпускал по этому поводу шуточки и в конце концов напоил «развязавшего» музыканта пивом из собственных рук.