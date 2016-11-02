Глеб Самойлов & The Matrixx с оркестром, 9 ноября, «Крокус Сити Холл»

9 ноября на сцене «Крокус Сити Холла» легендарный герой российского рока Глеб Самойлов и его группа «The Matrixx» выступят в сопровождении большого симфонического оркестра

До последнего времени песни «Агаты Кристи» для обоих братьев Самойловых были табу – теперь мораторий снят, и все, кто до сих пор не знает, каково это – стирать каблуки в танце под знаменитые хиты загадочной и инфернальной «Агаты» - могут попробовать это на себе. Харизма Глеба Самойлова и его фирменный драйв в оркестровой аранжировке с элементами театрального действа создадут смесь, в которой будет место и страсти, и боли, и полету, и надрыву, и всполохам света, и готической тьме. Это не просто трибьют «Агате Кристи», ностальгический концерт, рассчитанный на давних поклонников, а полноценная реинкарнация музыки, прочтение ее именно так, как видел автор, воплощая свои мысли и устремления в музыкальную форму.

Группа «Агата Кристи» смогла не только стать самым популярным музыкальным коллективом миллениума в России, но и сумела вовремя уйти, не превратившись, подобно многим группам-долгожителям, в дом ветеранов сцены имени себя. В 2010 году родился новый музыкальный союз, еще более рафинированный, идеологически выверенный, музыкально отточенный, художественно изощренный – «Глеб Самойлов & The Matrixx». Обычно, когда после распада супергруппы фронтмэн запускает новый проект, он либо держится за счет старой славы, либо становится раритетным достоянием немногочисленных меломанов-гурманов. Но это не случай Глеба Самойлова. Он по-прежнему на коне и на войне, к нему приходят новые поколения поклонников и фанов. И хотя он уже не тот кудрявый миловидный юнец, по которому сходили с ума девушки второй половины девяностых, молодые особы с завидным постоянством пишут в социальных сетях: «Глеб – прекрасен!»

Возможно, все это благодаря тому, что именно Глеб Самойлов был автором большинства песен «Агаты Кристи», и именно с его именем, в большей степени, чем с именем его родного брата, связан расцвет творчества группы. Более того, даже во времена суперпопулярности «Агаты» Глеб не бросал сольного творчества, приберегая часть песен для никого, только для себя. Даже знаковую «Я на тебе, как на войне» музыкант отдал «Агате Кристи» скрепя сердце, хотя первоначально планировал записать и исполнять ее самостоятельно.

“Глебу никогда ничего не нужно было, кроме своего творчества, – вспоминает бывший директор группы «Агата Кристи», – поэтому он и гений. Он может неделями сидеть дома с гитарой, клавишами и алкоголем, не замечая вокруг ничего и никого. Все женщины, которые были с ним, уходили из-за того, что им банально не хватало внимания... “

После прощального выступления «Агаты» на фестивале «Нашествие» в течение долгого времени братья Самойловы соблюдали мораторий на исполнение старых песен. И только в 2015 году разрешили себе ностальгические концерты. Однако, концерт в Крокус Сити Холле не будет просто ностальгической прогулкой по старым хитам. Благодаря феерическому театральному действу, световым эффектам, и конечно, звучанию классических инструментов большого симфонического оркестра, он станет новой вехой в творческом развитии Глеба Самойлова - и «Агаты Кристи» после «Агаты Кристи».

Изюминкой вечера станет оркестровая часть концерта. Магистр аранжировок - легендарный Кирилл Уманский, знаменитый своим сотрудничеством с группами «Ария» и «Кипелов». По словам маэстро, работа непростая, ведь «композиторский талант Глеба Самойлова выходит далеко за рамки традиционного рока». А воплотить эту нотную магию в «живой звук» взялся самый известный «рок-симфонический» оркестр «Глобалис», уже зарекомендовавший себя по работам с Тарьей Турунен, Майком Паттоном, Сержем Танкяном, Эннио Морриконе, Гариком Сукачевым, Земфирой, Сергеем Галаниным и многими другими.