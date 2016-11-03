Эннио Морриконе пытается вернуть права на музыку к фильмам конца 70-х годов

Легендарный композитор Эннио Морриконе подал иск в федеральный суд Нью-Йорка с просьбой о возвращении ему авторских прав на созданную им музыку к фильмам «Такая, как ты есть», «Игрушка», «Красивый мешок».

Как пишет The Hollywood Reporter, Морриконе действует в рамках закона от 1976 года, согласно которому автор либо его наследники могут потребовать возвращения себе авторских прав через 35 лет после первой публикации данного произведения. Ранее подобные иски были поданы авторами музыки к фильмам «Пятница 13-е» (1980) и «Это Spinal Tap» (1984).

В судебных документах Морриконе говорится, что в 1978-1980 годах он заключил договор с компанией Edizioni Musicali, согласно которому он должен был написать музыку к трем вышеуказанным фильмам. Позже Edizioni Musicali передал авторские права на эти произведения компании Bixio, которая, в свою очередь, стала судиться за право увеличения выплаты авторских отчислений с каждого публичного использования данных фильмов.

Теперь же, по истечении 35-летнего срока, Морриконе решил вернуть авторские права на эту музыку себе вместе со всеми причитающимися ему отчислениями, в том числе уже переданными Американскому обществу композиторов, писателей и издателей.

Однако представители Bixio не согласны с требованием композитора. Ответчик утверждает, что саундтреки к фильмам были созданы в рамках договора найма Морриконе на эту работу, а потому являются собственностью работодателя. И, согласно закону, авторские права не могут быть переданы автору, если произведения были созданы в рамках «работы по найму» и работодатель значится как законный автор произведений.

Морриконе оспаривает это утверждение Bixio, заявляя, что все данные работы не могут считаться выполненными по найму, так как композитор во время их создания выступал в качестве независимого подрядчика, а не сотрудника Edizioni Musicali.

Издание отмечает, что в случае выигрыша дела со стороны Морриконе он все равно не сможет контролировать публичное использование данных кинофильмов, однако он будет получать все необходимые авторские отчисления с их воспроизведения.