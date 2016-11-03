«Алиса», 11 ноября, Space Moscow

Презентация альбома «Эксцесс» состоится 11 ноября в клубе Space Moscow

Этот концерт станет первым за долгое время выступлением «Алисы» после вынужденной паузы, связанной с перенесенным Константином Кинчевым весной 2016 года инфарктом.

Для издания своей двадцатой по счёту номерной пластинки команда впервые обратилась за помощью поклонников, организовав проект по сбору средств в поддержку альбома. В рамках этого проекта «Алисе» удалось собрать более 11 миллионов рублей, что является абсолютным рекордом для российского краудфандинга. Участники акции могут получить физическое издание диска в офисе «Планеты», начиная с 1 ноября.

Трек-лист альбома:

1. Эксцесс

2. Новый мир

3. Колобок

4. За полдня до весны

5. Шлак

6. Дайте каплю огня

7. Нае@али

8. Дети последних дней

9. Rock’n’Roll жесток

10. Трибунал любви

11. Полёт

12. Емеля