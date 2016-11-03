«Алиса», 11 ноября, Space Moscow
Этот концерт станет первым за долгое время выступлением «Алисы» после вынужденной паузы, связанной с перенесенным Константином Кинчевым весной 2016 года инфарктом.
Для издания своей двадцатой по счёту номерной пластинки команда впервые обратилась за помощью поклонников, организовав проект по сбору средств в поддержку альбома. В рамках этого проекта «Алисе» удалось собрать более 11 миллионов рублей, что является абсолютным рекордом для российского краудфандинга. Участники акции могут получить физическое издание диска в офисе «Планеты», начиная с 1 ноября.
Трек-лист альбома:
1. Эксцесс
2. Новый мир
3. Колобок
4. За полдня до весны
5. Шлак
6. Дайте каплю огня
7. Нае@али
8. Дети последних дней
9. Rock’n’Roll жесток
10. Трибунал любви
11. Полёт
12. Емеля