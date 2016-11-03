]]> ]]>
Главная Музыка Анонсы

«Алиса», 11 ноября, Space Moscow

14:34 3.11.2016
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
Материалы по теме:

Презентация альбома «Эксцесс» состоится 11 ноября в клубе Space Moscow

Этот концерт станет первым за долгое время выступлением «Алисы» после вынужденной паузы, связанной с перенесенным Константином Кинчевым весной 2016 года инфарктом.

Для издания своей двадцатой по счёту номерной пластинки команда впервые обратилась за помощью поклонников, организовав проект по сбору средств в поддержку альбома. В рамках этого проекта «Алисе» удалось собрать более 11 миллионов рублей, что является абсолютным рекордом для российского краудфандинга. Участники акции могут получить физическое издание диска в офисе «Планеты», начиная с 1 ноября.

Трек-лист альбома:
1. Эксцесс
2. Новый мир
3. Колобок
4. За полдня до весны
5. Шлак
6. Дайте каплю огня
7. Нае@али
8. Дети последних дней
9. Rock’n’Roll жесток
10. Трибунал любви
11. Полёт
12. Емеля

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.