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Песни Виктора Цоя признаны универсальными для всех поколений

14:58 3.11.2016
Виктор Цой. Фото с сайта peremeny.ru
Виктор Цой. Фото с сайта peremeny.ru
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Проведено объективное исследование музыкальных предпочтений среди нынешних жителей России.

Инициатором статистических выкладок выступил ресурс «Яндекс-музыка». Анализ был проведен во всех возрастных группах. В результате топы треков у разных поколений примерно наполовину состоят из песен, которые популярны во всех возрастных группах или хотя бы в четырёх из пяти.

Главным образом, это хиты сегодняшнего дня — такие как «Sub Pielea Mea» молдавской группы Carla’s Dream и «Can’t Stop the Feeling» Джастина Тимберлейка. Перечисленные треки занимают первую и вторую строчки в топах всех возрастных групп, кроме самой младшей (до 18 лет) и самой старшей (больше 45 лет).

В топ-15 подростковой группы входит интернет-мем «Патимейкер», песни «Навернопотомучто» коллектива «Время и Стекло», «You Are the Only One» Сергея Лазарева и «Bonbon» Эры Истрефи. В предпочтениях пользователей за 45 встречаются хиты, которые далеко не так популярны среди младшей аудитории: это, например, «In the Army Now» Status Quo, «Hotel California» Eagles и «Я поднимаю руки» Григория Лепса.

Если говорить об исполнителях, то здесь запросы разных возрастных групп различаются более существенно. Например, среди молодежи до 25 лет популярны группы Twenty One Pilots и Imagine Dragons, а старшее поколение предпочитает Стаса Михайлова, Владимира Высоцкого, ABBA и Beatles. Отмечается, что есть у разных поколений и точки соприкосновения — например, пристрастие к певице Сии и группе «Кино» (последняя не опускается ниже пятой строчки ни в одном рейтинге).

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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03.11.2016, 20:28
Alex

а мне ровно на сей персонаж. Не уважаю, за его чрезмерно резкие выкрики. Может слова и ничего, но музыка и манера исполнения отстой! В современном мире это так же относится ко всякой лабуде типа рэпа, хипхопа и такдалее. Музыка должна быть музыкальной, а не представлять собой бормотуху с самолюбованием от первого до последнего слова в тексте. Иначе это - не музыка.
03.11.2016, 19:59
Маэстро прав

Родина рока и рэпа-США. Рок-психологическое воздействие на человека и эксперимент американцев. "Мы так хотим перемен" Это Голливуд не спроста написал Цою.Захотели перемен в 1991-м году.
03.11.2016, 18:06
Александр

...не любил Цоя(и его "музыку") когда он был жив, не люблю и сейчас...
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