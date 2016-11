Песни Виктора Цоя признаны универсальными для всех поколений

Проведено объективное исследование музыкальных предпочтений среди нынешних жителей России.

Инициатором статистических выкладок выступил ресурс «Яндекс-музыка». Анализ был проведен во всех возрастных группах. В результате топы треков у разных поколений примерно наполовину состоят из песен, которые популярны во всех возрастных группах или хотя бы в четырёх из пяти.

Главным образом, это хиты сегодняшнего дня — такие как «Sub Pielea Mea» молдавской группы Carla’s Dream и «Can’t Stop the Feeling» Джастина Тимберлейка. Перечисленные треки занимают первую и вторую строчки в топах всех возрастных групп, кроме самой младшей (до 18 лет) и самой старшей (больше 45 лет).

В топ-15 подростковой группы входит интернет-мем «Патимейкер», песни «Навернопотомучто» коллектива «Время и Стекло», «You Are the Only One» Сергея Лазарева и «Bonbon» Эры Истрефи. В предпочтениях пользователей за 45 встречаются хиты, которые далеко не так популярны среди младшей аудитории: это, например, «In the Army Now» Status Quo, «Hotel California» Eagles и «Я поднимаю руки» Григория Лепса.

Если говорить об исполнителях, то здесь запросы разных возрастных групп различаются более существенно. Например, среди молодежи до 25 лет популярны группы Twenty One Pilots и Imagine Dragons, а старшее поколение предпочитает Стаса Михайлова, Владимира Высоцкого, ABBA и Beatles. Отмечается, что есть у разных поколений и точки соприкосновения — например, пристрастие к певице Сии и группе «Кино» (последняя не опускается ниже пятой строчки ни в одном рейтинге).