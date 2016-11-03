У Иосифа Кобзона обострилось онкологическое заболевание

Иосиф Кобзон не смог участвовать в концерте джазовой певицы Аллы Рид

Об этом сообщил устроитель мероприятия Александр Градский. «Иосиф Давыдович позвонил и сказал, что у него случился приступ. И хотя он все равно очень рвался на концерт, я убедил его, что мы справимся. Я знаю, что он борется с недугом. И желаю ему победить этот недуг!», - - рассказал прямо на концерте бывший наставник шоу «Голос». За речью мэтра последовали бурные аплодисменты зрителей.

Неутешительный диагноз — рак предстательной железы — врачи поставили Кобзону 11 лет назад. Все эти годы он мужественно боролся с болезнью, а в перерывах между курсами химиотерапии старался посещать светские мероприятия и выступать на концертах. Однако отмен его выступлений из-за болезни пока еще не наблюдалось.

Иосиф Кобзон в фильме «Мы нижеподписавшиеся». Фото с сайта kino-teatr.ru

Из-за запрета на выезд в Европу Кобзон не может получать полноценное лечение и восстанавливать силы после тяжелых выступлений. Из-за этого он, например, был вынужден провести летний отдых на даче. «Сейчас на Иосифа Давыдовича наложены санкции, поэтому он не может поехать за границу, – рассказывала недавно «Собеседнику» жена артиста Нелли Кобзон. – В июле поедем в Тверь, где супруг будет участвовать в праздничном концерте Дома поэзии Андрея Дементьева. В этом году ему исполняется три года. Рядом установят памятник поэтам-шестидесятникам, который создал к дню рождения поэта скульптор Зураб Церетели».