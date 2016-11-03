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У Иосифа Кобзона обострилось онкологическое заболевание

15:16 3.11.2016 , Антон Крайний
Иосиф Кабзон © KM.RU, Илья Шабардин
Иосиф Кабзон © KM.RU, Илья Шабардин

Иосиф Кобзон не смог участвовать в концерте джазовой певицы Аллы Рид

Об этом сообщил устроитель мероприятия Александр Градский. «Иосиф Давыдович позвонил и сказал, что у него случился приступ. И хотя он все равно очень рвался на концерт, я убедил его, что мы справимся. Я знаю, что он борется с недугом. И желаю ему победить этот недуг!», - - рассказал прямо на концерте бывший наставник шоу «Голос». За речью мэтра последовали бурные аплодисменты зрителей.

Неутешительный диагноз — рак предстательной железы — врачи поставили Кобзону 11 лет назад. Все эти годы он мужественно боролся с болезнью, а в перерывах между курсами химиотерапии старался посещать светские мероприятия и выступать на концертах. Однако отмен его выступлений из-за болезни пока еще не наблюдалось.

Иосиф Кобзон в фильме «Мы нижеподписавшиеся». Фото с сайта kino-teatr.ru

Из-за запрета на выезд в Европу Кобзон не может получать полноценное лечение и восстанавливать силы после тяжелых выступлений. Из-за этого он, например, был вынужден провести летний отдых на даче. «Сейчас на Иосифа Давыдовича наложены санкции, поэтому он не может поехать за границу, – рассказывала недавно «Собеседнику» жена артиста Нелли Кобзон. – В июле поедем в Тверь, где супруг будет участвовать в праздничном концерте Дома поэзии Андрея Дементьева. В этом году ему исполняется три года. Рядом установят памятник поэтам-шестидесятникам, который создал к дню рождения поэта скульптор Зураб Церетели».

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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03.11.2016, 20:54
Простата спасёт мир

Иосиф Давыдович,выздоравливайте раз и навсегда, и за того парня, и за всех убитых на Дубровке и Донбассе!
03.11.2016, 19:16
.

Мерзкая болезнь. Я надеюсь когда нибудь найдут противоядие. Долгих лет жизни вам и выздоровления Кобзон.
03.11.2016, 18:45
Иван

А вот это уж, простите, не Ваше дело где и кому лечиться! Человек в состоянии нести такие материальные затраты, ни в какие фонды не обращается.
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