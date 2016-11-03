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Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира

10:51 3.11.2016
Тейлор Свифт. Фото с офстраницы в Facebook
Тейлор Свифт. Фото с офстраницы в Facebook

Популярная американская Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes.

По данным издания Свифт за минувший год заработала 170 миллионов долларов. Большую часть этой суммы составляет прибыль от концертного тура в поддержку альбома «1989», который стартовал в 2015 году. Кроме того Свифт заключила ряд прибыльных рекламных контрактов.

На втором месте расположилась британская певица Адель с доходом в размере 80,5 миллионов долларов, большую часть денег ей принесли продажи ее студийного альбома «25».

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых артисток мира Мадонна с показателем в размере 76,5 миллионов долларов, полученных за ее гастрольный тур в поддержку альбома «Rebel Heart».

В рейтинге Forbes также оказались Рианна, Бейонсе, Кэти Перри, Дженнифер Лопес, Бритни Спирс, Шанайя Твейн и Селин Дион.

Темы: Forbes, Знаменитости и популярные персоны, Музыка и шоу-бизнес, Рейтинги
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