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Джастин Бибер стал обладателем трех наград MTV EMA

13:38 7.11.2016

Канадский поп-певец Джастин Бибер стал обладателем сразу трех наград престижной музыкальной премии MTV EMA 2016.

Церемония награждения премии состоялась в минувшее воскресенье, 6 ноября, в Роттердаме. Бибер получил награду в категориях «Лучший канадский исполнитель», «Лучшая песня» и «Самый большой фан-клуб».

Победу в номинации «Лучшая исполнительница» завоевала Lady GaGa, в аналогичной мужской категории награду получил Шон Мендес. Лучшим новым исполнителем названа шведская певица Зара Ларссон.

Награды MTV EMA также достались Ариане Гранде, The Weekend, Daft Punk, Coldplay, Green Day, Дрейк и другие. Полный список лауреатов представлен на сайте премии.

Музыкальная премия MTV EMA вручается с 1994 года. Победители определяются интернет-голосованием на сайте премии.

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные награды в мире, Шоу-бизнес
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