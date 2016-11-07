Джастин Бибер стал обладателем трех наград MTV EMA

Канадский поп-певец Джастин Бибер стал обладателем сразу трех наград престижной музыкальной премии MTV EMA 2016.

Церемония награждения премии состоялась в минувшее воскресенье, 6 ноября, в Роттердаме. Бибер получил награду в категориях «Лучший канадский исполнитель», «Лучшая песня» и «Самый большой фан-клуб».

Победу в номинации «Лучшая исполнительница» завоевала Lady GaGa, в аналогичной мужской категории награду получил Шон Мендес. Лучшим новым исполнителем названа шведская певица Зара Ларссон.

Награды MTV EMA также достались Ариане Гранде, The Weekend, Daft Punk, Coldplay, Green Day, Дрейк и другие. Полный список лауреатов представлен на сайте премии.

Музыкальная премия MTV EMA вручается с 1994 года. Победители определяются интернет-голосованием на сайте премии.