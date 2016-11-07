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Культовый болгарский певец Бисер Киров умер от инсульта

11:48 7.11.2016
Бисер Киров. Фото с сайта biserkirov.ru
Бисер Киров. Фото с сайта biserkirov.ru

В Болгарии на 75-м году жизни скоропостижно скончался известный эстрадный певец и композитор Бисер Киров, сообщает агентство БГНЕС.

Первой о смерти артиста сообщила болгарская певица Йорданка Христова. Причиной смерти музыканта стал инсульт.

Бисер Киров родился 2 сентября 1942 года в Софии. Он окончил Российскую академию театрального искусства в Москве в 1988 году. Свою профессиональную карьеру Киров начал в 1967 году. За свою творческую карьеру он дал более 4,5 тысяч концертов по всему миру.

Киров является автором более 300 песен на болгарском, русском, немецком, чешском, польском, испанском и других языках. На его счету 15 полноформатных лонгплеев и 9 компакт-дисков, общий тираж которых превышает 7 миллионов экземпляров. Он записал более 700 песен российских, болгарских, испанских, немецких и английских композиторов.

В период с 2006 по 2010 годы Бисер Киров являлся советником по культуре в посольстве Болгарии в Москве.

Темы: Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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