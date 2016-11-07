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«Северный Флот», 12 ноября, «Известия Hall»

13:14 7.11.2016
«Северный Флот». Фото предоставлено организаторами концерта
«Северный Флот». Фото предоставлено организаторами концерта
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12 ноября в московском клубе «Известия Hall» состоится специальный концерт группы «Северный Флот», который будет записан для DVD!

В этом году петербургские рокеры представили свой второй полноформатный альбом «Мизантропия», ураганный тур в поддержку которого, включая мощные презентации в обеих столицах, пронесся по всей России, а скоро нагрянет в Украину и Францию! Музыканты не только подтвердили высокую планку профессионализма и  самоотдачи, но и укрепились на позициях коллектива, твердо следующего своему призванию, собственному пути, стилю и  идее.

Музыкальное лицо «Северного Флота» с самого основания словно подтверждает «нордическое» название, - тяжёлое, закалённое и суровое. Тексты – серьёзные и пронзительные, - слушателю каждый раз предлагается совершить непростое восхождение к вершине повествования, чтобы познать и груз одиночества, и беспощадность судьбы, и яд человеческих пороков. «Северный Флот» не заигрывает со своими поклонниками, и не подкупает новых, а завоёвывает их – бескомпромиссно и навсегда. И с каждой новой композицией растёт число тех, кто полюбил творчество группы «Северный Флот» - искренне и преданно. 

У московских поклонников возможность встретиться с любимой командой появится 12 ноября на  большом концерте, который впоследствии будет издан на DVD. На сцене площадки «Известия Hall» прозвучат песни из альбомов «Всё Внутри» и «Мизантропия», избранные хиты «Короля и Шута», а также знаменитые композиции из зонг-оперы «TODD».

В качестве специальных гостей концерта выступит французская группа Sidilarsen.

Приходите 12 ноября на концерт в «Известия Hall» и станьте частью истории «Северного Флота»!

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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