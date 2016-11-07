Дельфин поднял проблему перенаселения Земли

Дельфин дал в Москве большой концерт в поддержку своего нового альбома «Она»

Дельфин © KM.RU, Евгений Стукалин

Именно «в поддержку», потому что презентацией назвать это было нельзя даже с большой натяжкой. Концерт прошел 29 октября в клубе «Известия Hall», пластинка была доступна в сети недели за полторы до шоу, но, несмотря на это, Дельфин не исполнил с нее ни одной песни. Просто он предпочитает, чтобы его аудитория изучила новый материал вдоль и поперек, прежде чем услышит его вживую

В очередной раз Дельфин (Андрей Лысиков) собрал аншлаг. Мировая скорбь неплохо монетизируется — особенно, если она описана хорошим литературным языком и упакована в «цеплючие» индустриальны ритмы. «Дельфин, спасибо! Три суицида — и всё благодаря тебе», - весело кричали из зала, еще не дождавшись выхода музыкантов. Будто в пику этим настроениям Дельфин первым делом исполнил одну из самых умиротворенных своих песен «Свет для меня».

Антураж, правда, вызывал безотчетное чувство тревоги. Внушительные габариты клуба позволили команде Дельфина напрочь затеряться на фоне абстрактно депрессивного видеоряда и грандиозных световых эффектов. В то время, как на экране сверкала всеми оттенками серого супрематическая рапсодия, музыкантов отгораживали от зала лучевые «георгиевские ленты», где вместо оранжевого цвета торжествовал кричащий красный.

В «Убили собак» Дельфин отлично подготовил зрителей к неумолимому возгласу «стреляй!» - так что пробегали мурашки по коже. На этот приказ от ответил самому себе уже ближе к финалу концерта, обреченно спев «стреляю» в динамичной «QT». Между этими двумя узловыми моментами произошло много интересного.

Запомнились гомункулы из видеоряда к «Sunset», которые танцевали в стиле Дельфина вокруг геометрических фигур, а потом испытующе смотрели на зрителей, давая понять, как жутко постоянно находиться по их сторону баррикад под прицелом пристальных глаз. А программное заявление «где мое имя буквой А кричало» в очередной раз порождало бездну смыслов. Философ Павел Флоренский в своем монументальном труде «Имена» охарактеризовал «Андрея» как «горячее имя, с темпераментом и некоторою элементарностью». Понятно, что носителям этого имени зачастую бывают непонятны Ольги с их тягой к земному, укорененностью в привычной среде обитания и некоторой метафизической расплывчатостью. «Ее саквояж разлук наполнен тяжелой душою», - снисходительно спел об этом Дельфин на концерте в песне «Ольга».

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Но именно душевная тяжесть вызывала наибольший отклик у аудитории Дельфина. Отсюда — буры восторгов, с которой были приняты самые мрачные песни концерта «Искра» и «Сажа» (с партиями саксофона!). Чувствуя это, Дельфин отвесил зрителям поясной поклон, безмолвно поблагодарив их таким образом за неравнодушие.

Депрессивный настрой априори подразумевает болезненную замкнутость на себе, но в «Весне» Дельфин спел о преодолении эгоцентризма, видоизменив одну из ключевых строчек: «Я знаю, мы сможем друг друга найти». В «Тоске» же он и вовсе озаботился глобальными проблемами человечества, выведя на экран счетчик населения земли. В центральной строке демонстрировался общий прирост в реальном времени, а две другие графы показывали процесс увеличения числа жителей нашей планеты за день и за год. Проблема налицо, но очень хочется верить, что Дельфин предлагает ее решать не в духе героев фильма «Инферно».