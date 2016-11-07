Выиграй билеты на мюзикл «Буратино»!

12 ноября в театре «Русская песня» пройдет показ мюзикл «Буратино» в постановке Государственного Театра под руководством Народного артиста РФ Алексея Рыбникова

Это семейный спектакль, предназначенный для людей всех возрастов, всех поколений. Зритель получает огромное удовольствие от встречи со знакомыми и любимыми мелодиями из известного кинофильма.

У вас есть уникальный шанс попасть на это мероприятие бесплатно. Для этого необходимо быстро и правильно ответить на три несложных вопроса.

1. «Папу» главного героя мюзикла зовут:

а). шарманщик Карло

б). Джузеппе

в). Базилио

2. Музыку к кинофильму и мюзиклу Буратино написал композитор:

а). Геннадий Гладков

б). Алексей Рыбников

в). Максим Дунаевский

3. Страна, в которую кот и лиса обещали отправить Буратино, называется:

а). Страна чудес

б). Страна золотых монет

в). Страна дураков

Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru

Разыгрываем две пары билетов!

В письме обязательно указывайте свою фамилию!

Итоги конкурса будут подведены 10 ноября.

Победителям вышлют уведомления по электронной почте.

ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.