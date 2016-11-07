Выиграй билеты на мюзикл «Буратино»!
Это семейный спектакль, предназначенный для людей всех возрастов, всех поколений. Зритель получает огромное удовольствие от встречи со знакомыми и любимыми мелодиями из известного кинофильма.
У вас есть уникальный шанс попасть на это мероприятие бесплатно. Для этого необходимо быстро и правильно ответить на три несложных вопроса.
1. «Папу» главного героя мюзикла зовут:
а). шарманщик Карло
б). Джузеппе
в). Базилио
2. Музыку к кинофильму и мюзиклу Буратино написал композитор:
а). Геннадий Гладков
б). Алексей Рыбников
в). Максим Дунаевский
3. Страна, в которую кот и лиса обещали отправить Буратино, называется:
а). Страна чудес
б). Страна золотых монет
в). Страна дураков
Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru
Разыгрываем две пары билетов!
В письме обязательно указывайте свою фамилию!
Итоги конкурса будут подведены 10 ноября.
Победителям вышлют уведомления по электронной почте.
ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.