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Выиграй билеты на музыкальный спектакль «Юнона и Авось»!

16:28 7.11.2016
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами

12 ноября в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» пройдет легендарный музыкальный спектакль «Юнона и Авось» в полной авторской версии!

Исключительно «живое» исполнение, незабываемое зрелище и буря эмоций – вот, что ждёт всех желающих услышать культовую рок-оперу!

У вас есть уникальный шанс попасть на это мероприятие бесплатно. Для этого необходимо быстро и правильно ответить на три несложных вопроса.

1. Музыку к спектаклю «Юнона» и Авось написал композитор:
а). Алексей Рыбников
б). Максим Дунаевский
в). Юрий Ряшенцев

2. Первые гастроли спектакля во Франции прошли в театре:
а). Комеди Франсез
б). Эспас Карден
в). Дом Мольера

3. В этом году музыкальный спектакль Юнона и Авось отмечает свое:
а). 35летие
б). 30летие
в). 25летие

Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru
Разыгрываем две пары билетов!
В письме обязательно указывайте свою фамилию!
Итоги конкурса будут подведены 10 ноября.
Победителям вышлют уведомления по электронной почте.
ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Театр в России
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