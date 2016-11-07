Выиграй билеты на музыкальный спектакль «Юнона и Авось»!

12 ноября в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» пройдет легендарный музыкальный спектакль «Юнона и Авось» в полной авторской версии!

Исключительно «живое» исполнение, незабываемое зрелище и буря эмоций – вот, что ждёт всех желающих услышать культовую рок-оперу!

У вас есть уникальный шанс попасть на это мероприятие бесплатно. Для этого необходимо быстро и правильно ответить на три несложных вопроса.

1. Музыку к спектаклю «Юнона» и Авось написал композитор:

а). Алексей Рыбников

б). Максим Дунаевский

в). Юрий Ряшенцев

2. Первые гастроли спектакля во Франции прошли в театре:

а). Комеди Франсез

б). Эспас Карден

в). Дом Мольера

3. В этом году музыкальный спектакль Юнона и Авось отмечает свое:

а). 35летие

б). 30летие

в). 25летие

Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru

Разыгрываем две пары билетов!

В письме обязательно указывайте свою фамилию!

Итоги конкурса будут подведены 10 ноября.

Победителям вышлют уведомления по электронной почте.

ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.