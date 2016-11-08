Мосгорсуд вернул иск Дидье Маруани к Филиппу Киркорову

Мосгорсуд вернул иск лидера группы Space Дидье Маруани к Филиппу Киркорову по поводу плагиата в песне «Жестокая любовь», сообщает ТАСС.

По данным агентства, иск был возвращен из-за того, что данный спор подсуден районному суду, а не Мосгорсуду. Кроме того, суд обнаружил недочеты в переводе доверенности. Из текста не следовало, что подавший иск наделен правом подписания и подачи иска от имени доверителя, в данном случае Дидье Маруани. «Согласно российскому законодательству, наличие таких правомочий должно быть специально оговорено», - прокомментировали представители Мосгорсуда.

Иск о защите авторских прав Маруани к Киркорову был подан на минувшей неделе. В исковом требовании российский представитель Маруани просил суд запретить Киркорову исполнение песни «Жестокая любовь», а также возместить ущерб от нарушения авторских прав и компенсировать моральный вред в размере 75,34 млн. рублей.

В иске отмечалось, что «Жестокая любовь» является переработкой композиции группы Space «Symphonic Space Dream», данный факт был подтвержден экспертизой, проведенной истцами.