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Мосгорсуд вернул иск Дидье Маруани к Филиппу Киркорову

13:26 8.11.2016
Филипп Киркоров © KM.RU
Филипп Киркоров © KM.RU
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Мосгорсуд вернул иск лидера группы Space Дидье Маруани к Филиппу Киркорову по поводу плагиата в песне «Жестокая любовь», сообщает ТАСС.

По данным агентства, иск был возвращен из-за того, что данный спор подсуден районному суду, а не Мосгорсуду. Кроме того, суд обнаружил недочеты в переводе доверенности. Из текста не следовало, что подавший иск наделен правом подписания и подачи иска от имени доверителя, в данном случае Дидье Маруани. «Согласно российскому законодательству, наличие таких правомочий должно быть специально оговорено», - прокомментировали представители Мосгорсуда.

Иск о защите авторских прав Маруани к Киркорову был подан на минувшей неделе. В исковом требовании российский представитель Маруани просил суд запретить Киркорову исполнение песни «Жестокая любовь», а также возместить ущерб от нарушения авторских прав и компенсировать моральный вред в размере 75,34 млн. рублей.

В иске отмечалось, что «Жестокая любовь» является переработкой композиции группы Space «Symphonic Space Dream», данный факт был подтвержден экспертизой, проведенной истцами.

Темы: Авторское право в мире шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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08.11.2016, 13:59
Юля с Бали

Ну,наконец-то наш доморощенный халтурщик Полип Фарфоров по-настоящему прославился:как же - обокрал (в творческом смысле,конечно) самого Муруани !И смех и грех :)
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