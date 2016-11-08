Выиграй билеты на концерт солистов хора Мариинского театра и коллективов Московской областной филармонии!

12 ноября в 19:00 в Светлановском зале Московского международного Дома музыки состоится совместный концерт солистов хора Мариинского театра и коллективов Московской областной филармонии

В программе «Шедевры европейской классики» – самые известные и любимые зрителями сочинения! «Lacrimosa» из Реквиема Моцарта, «Ave Maria» Шуберта, Баха-Гуно, Каччини, арии из ораторий «Сотворение мира» Гайдна и «Мессия» Генделя, фрагменты «Stabat Mater» Перголези – эти и многие другие хиты классической музыки прозвучат в один вечер.

У вас есть уникальный шанс попасть на это мероприятие бесплатно. Для этого необходимо быстро и правильно ответить на три несложных вопроса.

1. В программе "Шедевры европейской классики" прозвучат несколько произведений "Ave Maria": Баха-Гуно, Каччини, Шуберта. Что в переводе с латыни означает "Ave Maria"?

а) Радуйся, Мария

б) Славься, Мария

в) Взываю к тебе, Мария

2. В сопровождении какого оркестра пройдет концерт?

а) "Русская филармония"

б) "Виртуозы Москвы"

в) "Инструментальная капелла"

3. Кто является художественным руководителем Мариинского театра?

а) Валерий Гергиев

б) Владимир Спиваков

в) Александр Соколов

Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru

Разыгрываем две пары билетов!

В письме обязательно указывайте свою фамилию!

Итоги конкурса будут подведены 10 ноября.

Победителям вышлют уведомления по электронной почте.

ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.