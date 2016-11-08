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Боб Дилан отказался от общения с прессой перед вручением Нобелевской премии

16:09 8.11.2016
Боб Дилан. Фото с офстраницы исполнителя в Facebook
Боб Дилан. Фото с офстраницы исполнителя в Facebook
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Легендарный певец Боб Дилан отказался от проведения традиционной пресс-конференции, которую дают все нобелевские лауреаты перед церемонией награждения, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что соответствующее заявление было сделано представителями Шведской академии. Вне зависимости от того, появится ли Дилан на церемонии награждения в декабре или нет, традиционной пресс-конференции не будет.

Об участии Дилана в церемонии награждения 10 декабря в Стокгольме будет сообщено дополнительно.

Как нобелевский лауреат Дилан должен прочитать традиционную лекцию, мероприятие запланировано на 7 декабря.

Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 13 октября. Награда была присуждена музыканту за «создание поэтических образов в американской песенной традиции». Сам Дилан предпочел не комментировать решение Нобелевского комитета.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Нобелевская премия и ее лауреаты
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