Филипп Киркоров спас своего крымского духовника

Много разговоров было о некоем «брате» Филиппа Киркорова, но теперь данная информация наконец-то рассекречена

Ларчик открывался просто: речь всегда шла о крымском друге Филиппа Бедросовича — Александре Дикане. Свыше 25 лет верующий мужчина служит клириком Свято –Никольского храма в Симферополе. В 2002-м его семья распалась, и с тех пор Александр один, так как по церковным канонам жениться второй раз ему уже нельзя.

Киркоров и Дикань подружились, когда Киркоров начал помогать в восстановлении храма в Симферополе. «Нас представили друг другу на одном из мероприятий, с тех пор крепко дружим, мы братья во Христе, - пояснил Дикань «СтарХиту». - Знакомые говорят, что похожи глазами, мимикой и даже характером. Поэтому Филипп часто называет меня родственником. Но я скорее его духовный наставник. Мы с ним всегда на связи. Он больше любит общаться посредством смс – интересуется взглядом церкви на ту или иную ситуацию. Спрашивает, в какие даты лучше устраивать гастроли, чтобы они не попали на время поста. Публичные люди довольно часто обращаются к Богу. Моя цель – донести до звезд, что церковь открыта для них и ждет».

Певец приезжает в Крым каждое лето и непременно общается с другом, а тот время от времени наносит ему ответные визиты. ««Посмотрел его новое шоу «Я» в Кремле и остался в восторге! - рассказал о своем недавнем выезде в Москву Дикань — А после выступления мы отправились в гости к Филиппу. Там присутствовала и Алла Пугачева. Царила домашняя атмосфера. Филипп рассказывал, что переживает, какими вырастут его дочь Алла-Виктория и сын Мартин. Он мечтает, чтобы у них было доброе сердце. Детки и правда светлые и чистые, уже знают молитвы. Филипп регулярно исповедуется, а Мартина и Аллу-Викторию причащает. Малыши воспитываются в христианском духе».

Филипп Киркоров

Особенно Дикань благодарен Киркорову за то, что тот однажды спас ему жизнь: «У меня обнаружили язвенный колит, За месяц похудел на 15 килограмм, Филипп заметил это и спросил, в чем дело. Заболевание опасно тем, что если его не лечить, то оно может развиться в онкологию. Денег у меня не было. Тогда Филипп поддержал меня не только морально, но и материально. Он очень чуткий человек».

Дикань хорошо одевается, но признается, что эти вещи для него доступны благодаря тесному общению с звездами российского шоу-бизнеса. «Я посещаю светские мероприятия только из-за знаменитых друзей, – говорит он. – Кто-то удивится, мол, чего это батюшка так пафосно выглядит? Но вещи я покупаю в магазине своих друзей со скидкой».