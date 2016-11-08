Робби Уильямс завершит мировой гастрольный тур концертами в России

Популярный британский певец Робби Уильямс вернется в Россию с новым концертным шоу осенью 2017 года.

В следующем году Робби Уильямс отправится в мировой тур в поддержку нового альбома «Heavy Entertainment Show». В рамках турне музыкант даст 29 шоу в 18 странах мира. Концерты пройдут в Германии, Франции, Голландии, Бельгии, Италии, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Польше, Литве, Чехии, Венгрии, Австрии, Швейцарии.

Концерты в России завершат мировое турне. Уильямс выступит 7 сентября в Санкт-Петербурге (СКК «Ледовый дворец») и 10 сентября в Москве (СК «Олипийский»). Специальным гостем тура станет знаменитая группа Erasure.

Напомним, что в конце сентября Робби Уильямс выпустил сингл «Party Like a Russian», в котором образно рассказал о вечеринках, которые проводят русские олигархи. Композиция быстро возглавила музыкальные чарты по всему миру.

Релиз альбома «Heavy Entertainment Show» состоялся 4 ноября. Пластинка стала 11-й в дискоргафии Уильямса. Среди соавтров песен альбома такие музыканты как Эд Ширан, Гай Чамберс (Guy Chambers), Руфус Уэйнрайт, Джон Грант, The Killers, Стюарт Прайс