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Экс-вокалистки «ВИА Гры» создали новую поп-группу

14:34 9.11.2016
Фото со страницы Санты Димопулос в Facebook
Фото со страницы Санты Димопулос в Facebook

Три экс-участницы популярной группы «ВИА Гра» создали новый коллектив.

Как сообщает Life.ru, в состав группы вошли Ольга Романовская, Татьяна Котова и Санта Димопулос. Все трое были вокалистками знаменитой поп-группы в разное время и никогда не пересекались ни в клипах, ни в составах «ВИА Гра».

Менеджером нового коллектива стал продюсер Сергей Ковалев, известный своими телевизионными проектами на ведущих музыкальных каналах. «Я собрал самых сексапильных «виагр» вместе. Это, возможно, самые желанные известные женщины для наших мужчин», - отметил продюсер.

По его словам они уже записали первый сингл. Трек представляет собой лирическую композицию, ориентированную на массовую женскую аудиторию. «Сейчас на российском музыкальном рынке не хватает по-настоящему ярких женских групп, мы и решили восполнить этот пробел. Это будет бомба!» - резюмировал Ковалев.

Название нового коллектива пока не разглашается. Также не сообщаются сроки премьеры проекта.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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09.11.2016, 17:22
xmyr

записали первый сингл. Трек представляет собой лирическую композицию . Это будет бомба!
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Перевод на русский. : записали пластинку с лирическими песнями. Всем пипец. А фанера очередная .
ps. После Вардашевой и Невзгляд петь дуэтом никто не умеет, про трио вооще никс . Полный отстой .
09.11.2016, 17:09
Ося

Отработанный "материал"...
09.11.2016, 16:20
Ося

В принципе очередные "Поющие трусы"...
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