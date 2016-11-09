Виктор Гусев превратил юбилей «Пикника» в футбольный матч

Шестого ноября в «Крокус Сити Холле» отмечался 35-летний юбилей творческой деятельности ансамбля «Пикник»

Музыканты представили слушателям подборку песен самых разных лет, причём, что интересно, не исключительно хитов и шлягеров. Выступление сопровождалось клипами, в том числе и с отсылками к советским временам (против которых, в отличие от ряда «умных» коллег с не выветрившейся из головы перестройкой, вы музыкантов не заставите высказываться). Кроме штатных участников группы, выступление расцветили, как обычно, различного рода манекены (то есть актёры в их роли). Всё это, в общем-то, обычная практика для «Пикника»: завсегдатаев не удивляет. Арт-рок, переходящий в своеобразный хоррор-рок, именно таков. Привычно и использование «живых струн», терменвокса. Относительно новым (и то, на мой взгляд, как нечастого посетителя) являлось неоднократное задействование фигуры Бетховена. Всё это на фоне преобладания средневековой эстетики песен.

В целом, «Пикник» производит впечатление ансамбля консервативного и в чём-то даже однообразного по музыке – и при этом же настолько оригинального на изначальном этапе, что становится неудивительно, что коллектив держится дольше как своих предшественников и современников («Кино», «Секрет», «Звуки Му», «Наутилус Помпилиус»), так и возникших существенно позже («Агата Кристи», «Король и Шут»). Не удержался от сравнения, так пускай сравнение будет с артистами разноплановыми.

Тем не менее и в «Пикнике» происходят, простите за сленг, подвижки.

Первая подвижка. Авторство. Известно, что Шклярский основателем коллектива не был. От тех времён на дебютной пластинке «Дым» (откуда известная «Ночь») нам на память остались две песни одного из первичных участников. Однако при уходе основателей Шклярский выступал уже как единоличный автор (хотя, по правде, скрытыми соавторами композиций уже в восьмидесятых являлись как западные музыканты, так и мастера классики – ведь почти все песни цитатами испещрены). Спустя время в 1995 году был выпущен альбом «Вампирские песни», где в качестве автора выступал также Андрей Карпенко (третий автор – Харуам – оказался «пикниковским» виртуалом). Музыка, между прочим, была обозначена как коллективная. В дальнейшем снова период единоначалия Эдмунда с начавшимся, однако, подтягиванием детей Алины и Станислава к творческому процессу – на альбоме «Стекло» 1997 года они выступят в качестве бэк-вокалистов, а с 2003 года ещё более активно вольются в деятельность ансамбля. Периодически начнут появляться песни на стихи Алины, а в 2012 году на пластинке «Певец декаданса» 2012 года будет песня «Инкогнито» – написанная полностью Станиславом. Эта песня была исполнена на концерте.

Вспомним и о пластинке 2011 года «Три судьбы», где музыканты интерпретируют различные песни как советские, так и дореволюционные. На концерте была исполнена под аккомпанемент зрительских зажигалок «Любо, братцы, любо».

То есть – Шклярский не настолько единоличен, как нам это может показаться. Чьи песни могут в дальнейшем оказаться в репертуаре ансамбля – предсказать невозможно.

Вторая подвижка. Эмоциональность. Традиционно коллектив воспринимается как молчаливый и в этом смысле абстрагированный от слушателей, мрачноватый (притом, что музыканты очень даже приветливые и разговорчивые, те, кто слышал по радио интервью, поймут).

И это тоже не так. Выступление начиналось с краткого приветствия, Станислав Шклярский выступил активным заводилой при исполнении «Фиолетово-чёрного», а сам Эдмунд оживил «Праздник». В середине песни «Вечер» на экране появился спортивный телеведущий Гусов и произнес о концерте речь в стиле комментариев к футбольному матчу, представив затем поименно участников группы. То есть коллектив очень живой (романтика!) и, вполне возможно, станет ещё живее со временем. Посмотрим.

А за прошедший концерт твёрдая пятёрка и полный комплект благодарностей.

Исполнено:

1.Вступление (из «Королевства кривых»)

2.Миллион в мешке

3.Кукла с человеческим лицом

4.Настоящие дни

5.Египтянин

6.Говорит и показывает

7.Твоё сердце должно быть моим

8.Большая игра

9.Глаза очерчены углём

10.Бетховен

11.У шамана три руки

Антракт

12.Иероглиф

13.Инкогнито

14.Ночь

15.Фиолетово-чёрный

16.Из мышеловки

17.Шарманка

18.Любо, братцы, любо

19.Вечер

20.Праздник

Третий выход

21.Королевство кривых

22.Там на самом на краю земли

Автор музыки и слов Эдмунд Шклярский

13 – Станислав Шклярский

18 – народная

