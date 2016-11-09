Алиса «Эксцесс»

Исполнитель: Алиса , Название: «Эксцесс», Стиль: индустриальный рок, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Все последние альбомы «Алисы», начиная с «20.12» эсхатологичны. На повестке дня уже не стоит вопрос об отсрочке гибели мира, поскольку приговор уже вынесен, хотя и не приведен в исполнение. Нынешняя задача лишь в том, чтобы, когда рушится всё вокруг, удержаться на оставшемся у тебя под ногами клочке земли и биться там, где стоишь. Об этом новый альбом «Алисы» «Эксцесс».

Эксцесс — характеристика современного миропорядка. Заглавная песня органично вырастает из тревожных новостных сводок о бомбардировках в Сирии, перебранок чиновников, записей с мест боевых действий. Все настолько катастрофично и зыбко, что грань между художественной и осязаемой реальностью совершенно стирается. Приводится чья-то броская цитата «если мир будет такой как сегодня вам корону снимут вместе с головой» - и следом в тексте песни на это уже откликается сам Кинчев: «Корона не жмет пробитой башке». Да и о каких условностях может идти речь, когда политики, отдав «полмира огню, полцарства за трон», стараются всеми силами успеть «слинять до беды». Узнаваемая картина, не так ли?

Для мира, каждый последующий шаг которого ведет к ухудшению позиций, Кинчев подбирает емкий шахматный термин — цугцванг. Причудливое словечко рифмуется с «панком», и это можно воспринимать как продолжение линии предыдущего альбома «Цирк». Однако, в отличие от той резкой, дерзкой и контрастной работы, «Эксцесс» заметно мягче и философичнее.

Даже в самых острых и непримиримых песнях обнаруживаются греющие душу моменты, будь то тонизирующий арт-роковый клавишный пассаж в «Эксцессе», лирические окончания припевов в «Новом мире» или беззаботный голосок кинчевского внука Луки в «Шлаке». Посыл прост: если даже ребенок умеет отличить шлак от руды, то чего ж мы, взрослые, вновь наступаем на одни и те же грабли?

От обличений, впрочем, автор далек, потому что требователен, прежде всего, по отношению к себе. В «Эксцессе» успешно продолжается многолетний рок-н-ролльный цикл, начатый еще гимном «Все это рок-н-ролл». Только теперь в таких вещах, как «Дайте каплю огня» и «Rock'n'roll жесток» нет былого куража, зато с лихвой рефлексии и горьких прозрений о том, что даже «сцена не прет, а только шепчет: налей!». Есть и обоснование первопричины: рок — это чистая энергия между полюсами грязи и чистоты, которая может быть направлена в любую сторону.

О том, как обходить капканы всевозможных искушений рассказывается в песне «Колобок». Образ из русской сказки появился у Кинчева 4 года назад в песне «Сны» из альбома «Саботаж». Тогда он характеризовал умение автора не привязываться к благам мира сего и уворачиваться от навешиваемых на него ярдлыков, а теперь вырастает до архетипа русского человека, который, будучи гол как сокол и живя, как перекати-поле, с легкостью одолевает внешних врагов на поле брани.

Победе над врагом внутренним посвящены три самые величественные песни альбома. «За полдня до весны», выдержанная в духе песен из акустических альбомов «Jazz» и «Танцевать», с неимоверной точностью описывает переживания верующего человека, ожидающего Пасхи в Страстную Субботу. Хард-роковый «Полет» - посвящение всем братьям по оружию, которые преждевременно сошли с дистанции, но их усилия все равно не пропали даром. Былинный «Емеля» предлагает бесценный рецепт, как стяжать благодать и сохранить мир в душе: приостановить бесконечный бег с начала Рождественского Поста до окончания Великого и прислушиваться к себе. Со стороны кому-то покажется, что ты бьешь баклуши, лежишь на печи и тянешь время, но на самом деле ты будешь протягивать невод от Неба до Земли. Только так можно удержать в себе высокие смыслы и очистить душу от бесконечно оседающего на ней шлака.

Презентация альбома «Эксцесс» пройдет в клубе Space Moscow 11 ноября.