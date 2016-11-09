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Звезда «Реальных пацанов» выпустит дебютный альбом

15:10 9.11.2016
Владимир Селиванов. Фото с сайта kinopoisk.ru
Владимир Селиванов. Фото с сайта kinopoisk.ru

Актер Владимир Селиванов, известный по популярному сериалу «Реальные пацаны» анонсировал работу над дебютным студийным альбомом.

В своем блоге в Instagram актер написал, что выход пластинки запланирован на конец ноября — начало декабря. Селиванов также отметил, что у него музыкального материала накопилось еще на один или два альбома. «Запала есть еще лет на 20 или на 30», - добавил он.

Музыкой звезда «Реальных пацанов» занимается уже давно. В прошлом году была выпущена его совместная с исполнителем Nevel видеоработа на песню «Падаю в небеса». Ранее также был представлен клип на песню «Зацени», которая является главным саундреком «Реальных пацанов».

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Знаменитости и популярные персоны, Телевизионные сериалы
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