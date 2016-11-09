Звезда «Реальных пацанов» выпустит дебютный альбом

Актер Владимир Селиванов, известный по популярному сериалу «Реальные пацаны» анонсировал работу над дебютным студийным альбомом.

В своем блоге в Instagram актер написал, что выход пластинки запланирован на конец ноября — начало декабря. Селиванов также отметил, что у него музыкального материала накопилось еще на один или два альбома. «Запала есть еще лет на 20 или на 30», - добавил он.

Музыкой звезда «Реальных пацанов» занимается уже давно. В прошлом году была выпущена его совместная с исполнителем Nevel видеоработа на песню «Падаю в небеса». Ранее также был представлен клип на песню «Зацени», которая является главным саундреком «Реальных пацанов».