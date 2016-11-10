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Певцу Шуре запретили въезд на Украину из-за видео двухгодичной давности

10:22 10.11.2016
Шура. Фото с офстраницы певца в Facebook
Шура. Фото с офстраницы певца в Facebook
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Концерт российского поп-исполнителя Шуры, который должен был состояться в Киеве в эту пятницу, 11 ноября, отменен. Как написал на своей странице лидер украинской партии «Братство» (признана экстремистской и запрещена на территории России) Дмитрий Корчинский, Служба безопасности Украины запретила музыканту въезд в страну.

Причиной санкций в отношении Шуры стало видео, которое артист выложил сразу после событий в Крыму 2 года назад, где поддержал присоединение Крыма к России.

Для самого музыканта решение украинских властей стало неожиданностью, так как после публикации данного видео он неоднократно посещал Украину, в том числе и с концертами. Представители артиста считают, что он просто «попал под общую гребенку».

Официально уведомление об отмене концерта ни певцу, ни его менеджменту не поступало. Артист узнал об отмене шоу после того, как ему стали писать украинские поклонники, сообщающие о том, что им пришли смс-уведомления о том, что концерт не состоится.

На сегодняшний день список российских артистов, которым запрещен въезд на Украину насчитывает порядка 140 имен. Полностью список обнародован не был.

Темы: Украина, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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10.11.2016, 11:13
Этому

дегенерату и на территории РФ то пребывать не желательно.
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