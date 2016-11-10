ВВС покажет документальный фильм о последних годах жизни Боуи

Телерадиовещательная компания ВВС приступила к работе над документальным фильмом, посвященном британскому певцу Дэвиду Боуи, сообщает The Guardian.

Картина под названием «Дэвид Боуи: Последние пять лет» расскажет о работе артиста над последними двумя студийными альбомами и музыкальным спектаклем «Лазарь».

В фильм будут включены редкие архивные кадры, которые охватят последние пять лет жизни Буои. В съемках примут участие продюсер Тони Висконти, который работал с Боуи в течение более 40 лет. Он расскажет, в частности, о том, как велась работа над «Лазарем».

Съемочная команда ВВС планирует провести интервью с ближайшими соратниками и друзьями Боуи, режиссером и актерами «Лазаря», посетить бар в Нью-Йорке, где музыкант встретил джазовый квартет, с которым впоследствии записал «Blackstar».

Режиссером картины выступит Фрэнсис Уотли, снявший в 2013 году фильм «Дэвид Боуи: Пять лет». «Я всегда надеялся снять еще один фильм о Боуи, но я не ожидал, что это случится так скоро», - отметил Уотли.

Премьера фильма запланирована на начало 2017 года к годовщине смерти Боуи. Дэвид Боуи умер от рака 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска альбома «Blackstar».