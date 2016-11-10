Юбилею Александра Зацепина посвятили скучный и дежурный концерт (взгляд Сергея Соседова)

Как известно, в этом году исполнилось 90 лет прекрасному композитору, гениальному мелодисту, одному из самых плодотворных в мире хитмейкеров, королю саундтреков и просто благороднейшему человеку Александру Сергеевичу Зацепину

Александр Зацепин

Перечислять его заслуги и достижения в музыке, на эстраде и в кино я сегодня не буду – это тема не одной лекции. Даже простое перечисление его хитов заняло бы целую страницу, а назвать два-три было бы несправедливо по отношению ко всем остальным (кто не знает, может залезть в Интернет). Скажу о другом, наболевшем, о том, что саднит душу.

На днях в Москве в Кремлевском дворце состоялся юбилейный вечер в честь легендарного маэстро. Более скучного концерта, скажу честно, даже не припомню. Это был дежурный (именно дежурный, точнее слова не подобрать!) парад, как теперь всюду говорят, «звезд» – шоу-бизнеса и кино. Каждому было позволено спеть только одну (!) песню. Видимо, так решило высокое руководство «Первого» телеканала, ради будущего эфира на котором и было затеяно все действо. Ну а там, где «Первый», видит <ог, никто уже не посмей сказать ничего поперек. «Первый» делает все одинаково, шаблонно, унифицированно, у него все шоу на одно лицо, с одним и тем же набором артистов, при этом пафоса и фанаберии через край. В любой концерт им надо вставить своих ведущих, участников разных других шоу и прочих так называемых «лиц канала». Чужакам на «Первом» не место! Еще чего: пиар им за «просто так» делать! Вот и кочуют из концерта в концерт милейший, но надоевший Саша Олешко, одаренный (но нельзя же на этом спекулировать!) Глеб Матвейчук, мужественный, но скучный Дима Дюжев, приторно-обаятельный и всегда предсказуемый Макс Аверин, а также постоянная артистическая колода – Кобзон, Валерия, Кети Топурия, Стас Пьеха, Гвердцители, Зара, Нюша и т.д., и т. п.

Александр Зацепин с Аллой Пугачевой

Справедливости ради стоит отметить, что даже довольно поздним, но при этом гениальным песням Зацепина, сегодня уже не меньше 35 – 40 лет, поэтому их первых исполнителей в концерт сегодня почти не собрать. Смотрите: Пугачева, спевшая около 30 его хитов, уже не поет или поет плохо, с большими капризами; Аида Ведищева поет, но живет в Америке, Нина Бродская тоже в Америке, но уже не поет; Олег Анофриев, как бы это помягче сказать, уже сильно в летах, Яака Йоалы и вовсе уж нет среди нас; можно было бы позвать певицу Татьяну Анциферову, но ее на телевидении считают несценичной и нетелегеничной. Вот и получается, «иных уж нет, а те далече». А песни Зацепина живут и должен же кто-то петь их сегодня.

…Артисты дежурно выходили и дежурно открывали рот под специально записанные для этого «эфирного» концерта фонограммы, хотя на сцене присутствовал оркестр под управлением Павла Овсянникова. Но присутствовал он больше, конечно, для антуража; ну, что-то, безусловно, подыгрывал от скуки поверх звучащих «фанер», но это не имело ровно никакого значения.

Что же касается записанных новых версий любимых песен, то очевидно, что аранжированы они были отнюдь не автором, Александром Зацепиным, а каким-то штатным (или обласканным) на «Первом» канале музыкальным ремесленником, поскольку аранжировки эти похожи одна на другую, рафинированны, неизобретательны и художественно безвкусны. Если у Зацепина (и в этом, в частности, состоит его гений) каждая песня имеет свой неповторимый музыкальный «костюм» (он любил звуковые эксперименты в студии) и в высшей степени оригинальна (при всей узнаваемости композиторского почерка!), то в кремлевском «первоканальном» концерте, наоборот, все шлягеры маэстро звучали как одна длинная, надоедливая песня. Более того, во многих сочинениях была упрощена ритмика, произвольно менялся авторский темп, почти полностью исчезали музыкальные паузы и проигрыши и создавался общий мутный, «пластмассовый» саунд – в общем, песни из самобытных, неповторимых и великих превращались в обыденные, рядовые, фоновые.

Исполнение песен было также весьма далеким от совершенства – певцы тупо пропевали чистые (а иногда и не совсем) ноты (почти как на уроках сольфеджио), иногда даже без малейшего понимания содержания произведения. Ну просто пели, поскольку НАДО было петь (так приказали свыше!), что «любовь одна виновата, лишь любовь во всем виновата», нисколько не передавая состояния любви или влюбленности; спрашивали в песне «куда уходит детство, в какие города?», при этом не переживая ни малейшей (!) ностальгии по самым лучшим в жизни годам, а наоборот, скорее даже радуясь, что детство прошло; пели дуэтом про то, как «с тобою мы средь звезд и тьмы друг друга в немыслимых далях нашли», но даже не пытались хотя бы фальшиво изобразить любовь. Имен исполнителей не называю, потому что уже по окончании концерта я… не помнил, кто из них и что пел. Мне слышится, что все они пели одно и то же, и даже… одними и теми же голосами, без оттенков, контрастов, без чувства, мысли, без любви... Я не отличал Ани Лорак от Таисии Повалий, Долину от Гвердцители, Олешко от Аверина, Варвару от Зары, Лещенко от Леонтьева и т. д.

Помню только, как неприятно удивил меня Саша Маршал, которому почему-то утвердили трепетную пионерскую песню «Море, ты слышишь, море», которую в середине 70-х проникновенно исполнял голосистый солист детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Каждый раз, когда я слышу сегодня ту старую запись, у меня наворачиваются слезы. Потому что эта песня – о мечте, о великой, непостижимой романтике отрочества и юности, а отнюдь не о старческом маразме, когда певец явно уже пенсионного (или близкого к этому) возраста глухим, мрачным голосом выпевает: «Море, ты слышишь, море, твоим матросом хочу я стать!» Ну, это уже за гранью, господа составители концертов! Имейте хотя бы элементарное понимание музыкального и поэтического материала, который вы транслируете со сцены, а потом и в телеэфире. В общем, беда.

Сам Александр Сергеевич сидел в первом ряду перед сценой вместе с дочерью, а также Ниной Гребешковой (вдовой режиссера Леонида Гайдая) и Верой Дербеневой (вдовой постоянного соавтора Зацепина, поэта Леонида Дербенева). Понятно, что этот концерт – подарок для непревзойденного мастера (тем более к ТАКОМУ юбилею!), а дареному коню, как известно, в зубы не смотрят. Да и сам Зацепин, даже если бы захотел, вряд ли мог что-то изменить. В противном случае ему сказали бы: «Не хотите – не надо», и до свидания. Увы, сегодня ни большой талант, ни даже гений не имеют никакого решающего слова и веса. Все решает тот, у кого власть – политическая, финансовая или телевизионная.

Александр Зацепин

Печально, как ни крути, и то, что в концерте на 90-летнем юбилее великого композитора не было главной певицы его жизни – Аллы Пугачевой. Для которой он написал множество величайших хитов и для которой стал во многом учителем, Пигмалионом. Почти половина песен концерта была из ее репертуара. И, как это ни прискорбно, никто из нынешних (и отнюдь не последних!) «звезд» эстрады даже на йоту не приблизился к исполнительскому эталону Пугачевой. Ни вокально, ни актерски, ни личностно, никак. Все эти – и молодые, и уже маститые – певцы и певицы выглядят простыми забубенными ремесленниками в сравнении с ней – не сегодняшней, конечно, а – середины и конца 70-х.

Скажу честно, в этой ситуации мне более всего жалко зрителей, которые добровольно платят по две, три, пять, шесть (а бывает и больше) тысяч рублей за столь посредственные, полухалтурные мероприятия. Хочется посоветовать профессионально и от чистого сердца: друзья, не тратьте деньги на эти «фанерные» сборные концерты – какие бы имена ни значились в афише. Вас обманывают! Вы нужны там только как массовка для телевидения. С какой стати массовка должна платить? Да и не может билет на такой концерт даже в партере стоить больше тысячи! Нас что, там кормят, поят, дают отдельные номера, постельные комплекты? Мы всего-то слушаем «плюсовые» фонограммы (причем отнюдь не высокого художественного качества) в присутствии исполнителей! Так за что же шесть тысяч?! За пышные декорации, за богатый антураж? Потратьте эти деньги лучше на хлеб насущный.

Концерт в честь 90-летия Александра Зацепина покажут на Первом 10 ноября в 21.35.

Фото с сайта kino-teatr.ru