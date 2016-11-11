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Картины из коллекции Боуи установили рекорды аукционных торгов

09:34 11.11.2016
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Аукцион произведений искусства из коллекции британского музыканта Дэвида Боуи вызвал нешуточный ажиотаж.

В первый день на торгах аукционного дома Sotheby’s было представлено около 50 лотов. За них планировалось выручить порядка 14,5 миллионов долларов. Однако размер сборов превысил оценочную стоимость лотов почти в два раза и составил 30,5 миллионов долларов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителей аукционного дома, самыми дорогими предметами торгов стали работы американского неоэспрессиониста Жана-Мишеля Баскии и британского художника Франка Ауэрбаха.

Картина Баскии «Air Power» ушла с молотка за 8,8 миллионов долларов, что оказалось вдвое дороже ее оценочной стоимости. А работа Ауэрбаха «Голова Герды Боэм» была продана за 4,7 миллионов долларов, что в 7 раз превышает верхнюю планку эстимейта и является рекордом для этого британского художника на аукционных торгах.

Аукцион предметов искусства из коллекции Дэвида Боуи продлится еще два дня.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Искусство и культура, Персоны и события в мире искусства, Аукционы и торги в мире
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