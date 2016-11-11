Скончался легендарный канадский музыкант Леонард Коэн

В минувший четверг, 10 ноября, на 83-м году жизни скончался знаменитый канадский поэт и музыкант Леонард Коэн. Об этом сообщается на официальной странице исполнителя в Facebook.

«С глубокой скорбью мы сообщаем, что легендарный поэт, композитор и артист Леонард Коэн ушел от нас. Мы потеряли одного из самых почитаемых и продуктивных мыслителей», - говорится в сообщении.

Церемония прощания с Коэном состоится в Лос-Анджелесе. 21 октября музыкант выпустил свой 14-й полноформатный альбом «You Want It Darker». Раздавая интервью, приуроченные к релизу пластинки, Коэн говорил, что он готов умереть. Потом, правда он отказался от этих слов, однако в близком окружении исполнителя отмечали, что он вряд ли вернется на сцену.

Леонард Коэн родился 10 сентября 1934 года. В ранние годы песни Коэна основывались на фолк-музыке, в 1970-х тяготели к поп-музыке и кабаре. С 1980-х годов Коэн поёт низким голосом под сопровождение музыки с синтезаторами и женским бэк-вокалом. Его песни часто эмоционально тяжелые и со сложными текстами. Среди тем, о которых поет Коэн: религия, одиночество, сексуальность, сложные отношения между людьми.

Песни и поэзия Коэна оказали большое влияние на многих поэтов-песенников и музыкантов. Леонард Коэн введен в «Канадский музыкальный зал славы»; с 19 апреля 1991 года является Офицером Ордена Канады, а с 10 октября 2002 года — Компаньоном Ордена Канады, что является высшей наградой для гражданина Канады. На его песни существует множество кавер-версий.