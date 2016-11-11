]]> ]]>
Главная Музыка Сплетник

Скончался близкий человек Людмилы Гурченко

14:33 11.11.2016 , Антон Крайний

Двоюродный брат Людмилы Гурченко ушел из жизни на 75-м году жизни

Людмила Гурченко

Анатолий Гурченков многие годы страдал от цирроза печени, однако лечиться категорически не желал. «Толя болел, лечиться в больнице отказывался, – поведала «СтарХиту» его жена Любовь Васильевна. – «Не пойду и все!» Еще были проблемы с ногами – за 4 дня до трагедии они отказали».

Похоронен Анатолий Егорочич был в деревеньке Дунаевщина Смоленской области на местном кладбище. «На панихиду приехали наши с Толей дети и внуки, – продолжает Любовь. – Последний муж Люси Сергей Сенин и ее дочь Маша позвонили, выразили соболезнования».

Людмила Гурченко

Как и многие российские деревни, Дунаевщина переживает страшный упадок. В настоящий момент там осталось всего три дома и четыре жителя, однако Любовь Васильевна присутствия духа не теряет. «У меня огород, весной сажаю морковь, картошку. Сейчас вяжу правнукам одежду», - признается она.

Людмила Гурченко

Людмила Гурченко регулярно поддерживала связь со своим двоюродным братом по телефону. Время от времени Анатолий Егорович делился с прессой сенсационными подробностями из жизни звезды. Так, выяснилось, что изначально певица была Гурченковой, а на украинский манер фамилию семья поменяла после своего переезда в Харьков. Кроме того, Гурченко не сообщила брату о смерти своего отца, но он простил сестру, понимая ее занятость.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.