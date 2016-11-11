Скончался близкий человек Людмилы Гурченко

Двоюродный брат Людмилы Гурченко ушел из жизни на 75-м году жизни

Людмила Гурченко

Анатолий Гурченков многие годы страдал от цирроза печени, однако лечиться категорически не желал. «Толя болел, лечиться в больнице отказывался, – поведала «СтарХиту» его жена Любовь Васильевна. – «Не пойду и все!» Еще были проблемы с ногами – за 4 дня до трагедии они отказали».

Похоронен Анатолий Егорочич был в деревеньке Дунаевщина Смоленской области на местном кладбище. «На панихиду приехали наши с Толей дети и внуки, – продолжает Любовь. – Последний муж Люси Сергей Сенин и ее дочь Маша позвонили, выразили соболезнования».

Людмила Гурченко

Как и многие российские деревни, Дунаевщина переживает страшный упадок. В настоящий момент там осталось всего три дома и четыре жителя, однако Любовь Васильевна присутствия духа не теряет. «У меня огород, весной сажаю морковь, картошку. Сейчас вяжу правнукам одежду», - признается она.

Людмила Гурченко

Людмила Гурченко регулярно поддерживала связь со своим двоюродным братом по телефону. Время от времени Анатолий Егорович делился с прессой сенсационными подробностями из жизни звезды. Так, выяснилось, что изначально певица была Гурченковой, а на украинский манер фамилию семья поменяла после своего переезда в Харьков. Кроме того, Гурченко не сообщила брату о смерти своего отца, но он простил сестру, понимая ее занятость.

Фото с сайта kino-teatr.ru